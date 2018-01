Limitierte Medaillen zum Tag der Sachsen

Torgau. Im Torgau-Informations-Center (TIC) werden derzeit wahre Schätze angeboten. Und: Wie es bei solchen auserlesenen Dingen usus ist, sind sie nur in limitierter Auflage erhältlich. Gemeint ist die Festmedaille zum 27. Tag der Sachsen 2018, der vom 7. bis 9. September in Torgau stattfindet. Das Motto „Torgau bärenstark“ ist darauf in faszinierender Weise versinnbildlicht.



Rechtzeitig vor Weihnachten präsentiert (TZ berichtete) , landete eine stattliche Anzahl von Medaillen-Exemplaren (40 mm Durchmesser) – in Feinsilber 999 (54 Euro), in Bronze, vergoldet (18 Euro) oder in Kaiserzinn (14 Euro) – bereits auf vielen Gabentischen, nicht nur hier in Nordsachsen, sondern in ganz Deutschland, wie die TIC-Mitarbeiter aus Verkaufsgesprächen wissen.

„Da die Auflage je Material maximal 400 Stück beträgt, sollte man sich bei Interesse baldmöglichst zum Kauf entschließen“, rät deshalb Detlev Arlt. Er ist Vorsitzender des Münzsammlervereins Torgau und begleitete, quasi als Chef-Numismatiker der Elbestadt, Dr. Rudolf Reimann, Präsident der Sächsischen Numismatischen Gesellschaft (SNG), als dieser im Dezember die erste Festmedaille an Oberbürgermeisterin Romina Barth übergeben hat.



Vom Kaufwert her durchaus erschwinglich haben die blinkenden Schmuckstücke jedoch einige Besonderheiten vorzuweisen, die sie aus der Reihe sonstiger Fest- oder Jubiläumsmedaillen hervorheben:

Zum ersten Mal in der Geschichte der Medaillen zu den Tagen der Sachsen wird mit den auf Schloss Hartenfels beheimateten Bären Bea, Jette und Benno eine noch lebende Tierfamilie dargestellt, und zwar auf der oberen Hälfte des Avers (Vorderseite). Das offizielle Logo des landesweiten Festes füllt die untere Hälfte aus. In der Umschrift sind der Herausgeber der Medaille, die SNG, und rechts das Datum der Veranstaltung genannt.



Der Revers setze den gestalterischen Gedanken der zweigeteilten Abbildung fort, heißt es auf der Homepage der SNG: „Im oberen Teil ist die Stadtansicht von Torgau mit ihren bestimmenden Bauten, dem Schloss Hartenfels und den Kirchen der Stadt fein ausgearbeitet und dargestellt. Das große Stadtwappen stellt den Bezug zum Veranstalter des Tages der Sachsen, die Stadt Torgau, als Überschrift über die erste Hälfte der Medaillenseite dar.

Die zweite Hälfte ist dem Großen Wendelstein gewidmet. 1533 bis 1537 erbaut sei dieser ein „einzigartiges Meisterwerk der Schule Arnolds von Westphalen.“ (...) Mit seiner „freitragenden Spirale ohne tragende Mittelsäule ist der Torgauer Wendelstein einzigartig und übertrifft damit alle Vorbilder seiner Zeit. Der Medailleur hat in der gewählten Darstellung auf der Medaille diesen Gedanken mit einem Blick in die Wendel des Großen Wendelsteines dargestellt.“



Das sei sicherlich keine häufige Darstellung des Großen Wendelsteins von Tor-gau, resümieren die Fachleute. Ohne Zweifel hat Ralf Exner von der 1. Dresdner Medaillenmünze (Werkstatt) als Graveur damit, und mit dem Bildnis der Bärenfamilie, die Torgauer Festmedaille zu einem außergewöhnlichen, vor allem dauerhaften Andenken an den Tag der Sachsen 2018 gestaltet. Gemeinsam mit Dr. Rudolf Reimann war Exner auch für die Entwurfsgestaltung verantwortlich.

Detlev Arlt und seine Vereinsfreunde sind überzeugt, dass die Festmedaille 2018 ebenso wie die des Torgauer Tages der Sachsen 1996 ihre Käufer und Liebhaber findet – unter Fachleuten ebenso wie unter Laien. Die damals geprägten Medaillen dürften inzwischen einiges an Wert zugelegt haben, sei es als Sammler oder als Erinnerungsstück.