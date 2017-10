Lisa I. wirft die Netze aus

Sie ist erst wenige Tage im gekrönten Amt - und bekommt am Wochenende viel zu tun: Sachsens 17. Fischkönigin Lisa I. wird den Petrijüngern vom Freitag, 13. Oktober, bis Sonntag, 15. Oktober, in Wermsdorf beim großen Abfischen zur Seite stehen, ebenfalls am 4. und 5. November beim Abfischen in Torgau.

Lisa Keil stammt aus der Nähe von Wurzen, absolviert eine Ausbildung als Erzieherin und ist gern in der Natur unterwegs. Freund Tobias schätzt zudem die Kochkünste der 19-Jährigen. Gebraten oder gebacken tischt sie Karpfen, Forelle oder Wels besonders gern auf.

Die Teichwirtschaft Wermsdorf-Torgau und die Gemeindeverwaltung Wermsdorf haben für das Wochenende ein umfangreiches Programm vorbereitet. Alljährlich pilgern zehntausende Gäste aus Nah und Fern zum Horstsee, um den traditionellen Fischzug, der fachmännisch kommentiert wird, zu bestaunen, sich den Duft von frischer Räucherware um die Nase wehen zu lassen, reichlich davon zu kosten und fangfrischen Fisch mit nach Hause nehmen. Gastronomen in und um Wermsdorf bieten Fischkreationen aller Art an.

Eine Vielzahl von Händlern und Schaustellern sorgt für Kurzweil, und im Festzelt wird ein Familienprogramm geboten. Übrigens will auch August der Starke in Wermsdorf erscheinen, Fischkönigin Lisa I. Geleit anbieten und zur Freude der Gäste mit ihr Hof halten.