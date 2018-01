Live-Ticker zum Sturmtief Friederike

Sturmtief Friederike ist mittlerweile auch in Nordsachsen angekommen. Wir halten Sie auf dem Laufenden und laden hier alle relevanten Infos und Bilder zum Sturm hoch.

+++19:04+++

+++18:46+++

Zwischen Rosenfeld und Dautzschen liegen Bäume auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr ist ausgerückt.

+++18:36+++

In Schildau hat es auch einige Bäume umgeweht.

+++18:21+++

+++18:17+++

In Klitzschen hat die Stromleitung ebenfalls etwas abbekommen.

+++18:16+++

Kurz vor Schildau aus Richtung Melpitz sind zwei Strommasten umgekippt und liegen auf einem Feld.

+++18:15+++

+++17:59+++

+++17:57+++

In der Torgauer Bäckerstraße hat Friederike einige Ziegel das Fliegen Gelehrt. Die Feuerwehr war vor Ort.

+++17:32+++





+++17:30+++

Die Freiwillige Feuerwehr Sitzenroda ist aufgrund mehrerer Baumschäden ausgerückt. Unter anderem in den Schildauer Straße.

+++17:29+++

Am Friedrichplatz in Torgau wurde die Baustellen-Absperrung umgeweht.

+++17:23+++

Die für heute angesetzte Zusammenkunft des Kreiselternrats ist abgesagt worden. Eigentlich hätte sich das Gremium in der Grundschule Belgern treffen sollen.

+++17:20+++

Diese Fotos aus dem Beilroder Park sprechen für sich:

+++17:18+++

+++17:16+++

Auch die Mauer des Beilroder Feuerwehrgerätehauses hat gelitten.

+++17:00+++

Im Torgauer Harnackring hat Friedericke einen Gartenschuppen zerlegt.

+++16:56+++

+++16:54+++

In Welsau wurden einige Dächer abgedeckt.

+++16:33+++

Wie die Deutsche Bahn informiert kommt es auf der Strecke S 4 Wurzen - Leipzig Hbf (tief) - Torgau - Falkenberg - Hoyerswerda zu Einschränkungen. Alle weiteren beiintärchtigten Strecken seht ihr hier.

+++16:31+++

+++16:28+++

Die Feuerwehr Belgern rückte um 16:00 Uhr zu einen Einsatz in die Straße der ODF in Belgern aus. Der Grund war ein umgestürzter Baum.

+++15:59+++

Die Kreisverwaltung informiert, dass inzwischen in Nordsachsen flächendeckend die Feuerwehren im Einsatz sind.

+++15:52+++

Haushalte in Beckwitz melden Stromausfälle. Seit einer halben Stunde hält dieser Zustand wohl schon an.

+++15:37+++

Im Torgauer Nordring hat es einige Dachziegel heruntergeweht.

+++15:28+++

Das Landratsamt Nordsachsen informiert, dass in allen regionelen Bereichen der Straßenmeisterei Bereitschaftsdienste aktiviert worden. Sollten Straßen durch Sturmfolgen nicht mehr passierbar sein, soll so schnell eingegriffen werden können.

+++15:22+++

Im Beilroder Park hat es einen Baum entwurzelt.

+++15:19+++

In einer Grünanlage zwischen der Lassallestraße und der Friedrich-Naumann-Straße in Torgau hat es ein Dach abgedeckt und eine Gartenhütte zerlegt.

+++15:14+++

In der Region Torgau herrscht laut der deutschen Unwetterzentrale eine Unwetterwarnung der Stufe Violett. Dies ist die höchste Stufe, am Nachmittag bis in den Abend hinein kann es zu Orkanböen mit einer Geschwindigkeit bis zu 140 km/h kommen.