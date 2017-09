Live-Ticker: Angela Merkel in Torgau

Der Wind macht den Zäunen zu schaffen. Die Torgauer Feuerwehr hilft, wo sie kann:

Merkel im Anflug!

Die Autos für die Kanzlerin stehen mit laufendem Motor bereit, jetzt wird der Weg durch die Innenstadt geplant. Jede Sekunde kann Angela Merkel landen.

Mit fast einer Stunde Verspätung kommt nun auch die Thügida am Marktplatz an:

Ist zwar noch nicht Merkel, aber Stanislaw Tillich ist immerhin gerade eingefahren:

Die Eskorte wartet schon:

Im Gewerbegebiet Außenring wird schon gewartet. Hier soll die Kanzlerin gleich landen.

Auch AfD Bundestagskandidat Detlev Spangenberg gibt sich die Ehre:

Kaum noch durchkommen auf dem Marktplatz.

Marian Wendt und Frank Kupfer auf der Bühne. Die Menge tobt, aber nicht vor Begeisterung:

Von der angekündigten Thügida-Gegendemonstration fehlt immer noch jede Spur.

Auch die Gegendemo kann singen: "Merkel muss weg! Merkel muss weg!"

Livemusik gibts trotzdem. Die Band Victory 17 tritt auf:

Ziemliches Mistwetter:

Aufgrund dieses Plakates musste Stdtrat Peter Deutrich den S2 Bereich leider verlassen:

Die ersten Regentropfen fallen

Sandro Oschkinat vom Spektrum aufrechter Demokraten:

Und die Gegendemonstration sammelt sich so langsam auch:

Der Einlass ist gestartet:

Die Innenstadt füllt sich schon ordentlich mit Polizei:

Der Bundestagsabgeordnete befindet sich im Stress. Fernsehteams vom RTL Nachtjournal und TV 4 Schweden begleiten ihn auf Wahlkampftour durch die Straßen Torgaus.

Die Bühne steht:

Am Nachmittag wird es wegen des Besuchs der Kanzlerin zu temporären Verkehrsraumbeschränkungen in Torgau kommen. Es gelten absolute Haltverbote ab 8 Uhr in der Leipziger Straße ab Erzenstraße, Breite Straße (in dem Bereich hinter dem Rathaus zwischen Leipziger Straße bis Scheffelstraße) und in der Scheffelstraße sowie einseitig in der Kurstraße. Weiterhin wird ab 12 Uhr beidseitig absolutes Halteverbot in der gesamten Fischerstraße sowie in der unteren Bäckerstraße angeordnet. Die Stadtverwaltung bittet Verkehrsteilnehmer, sich unbedingt daran zu halten, da Fahrzeuge in diesen Bereichen sonst kostenpflichtig abgeschleppt werden. In der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr kann es in der Leipziger und Breiten Straße (zwischen Leipziger und Breiten Straße) zur Sperrung für den Fahrzeugverkehr kommen. Während der temporären Sperrung kann der Fahrverkehr über die Erzenstraße abfließen.