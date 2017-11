Lkw kippt in Straßengraben

Aus Richtung Elsterberg kommend in Richtung Graditz war auf der B 183, etwa einen Kilometer hinter der Ortslage ein Sattelzug in den Straßengraben geraten und umgekippt.

Elsterberg. Kaum waren die Kameraden zurück im Gerätehaus, folgte um 17.30 Uhr der nächste Einsatz: Aus Richtung Elsterberg kommend in Richtung Graditz war auf der B 183, etwa einen Kilometer hinter der Ortslage ein Sattelzug in den Straßengraben geraten und umgekippt. Die Torgauer Feuerwehr alarmierte weitere Kräfte, sodass der Gefahrengutzug mit insgesamt 19 Kameraden am Unfallort eintraf und gemeinsam mit der Arzberger Feuerwehr und der Polizei den Unfallort und absicherte.

Der Baustellen-Absperr-Service (B.A.S.) richtete eine weiträumige Umleitung ein, die bis Redaktionsschluss andauerte. Die Bergung gestaltete sich unter anderem deshalb schwierig und langwierig, weil der verunglückte Koloss nach Auskunft der Polizei mit Paletten voller Kohlebriketts beladen war. Glück im Unglück, dass diese beim Unfall im Container blieben. Wie der Sattelzug abrutschen und umkippen konnte, wird noch ermittelt.