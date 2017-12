Loßwiger Senioren sind das ganze Jahr aktiv

Damit alles reibungslos klappt, berät das Führungsquartett um Chefin Karin Kaubitzsch (61), Waltraud Rudolf (70), Bernd Wagner (67) sowie Kassiererin Marina Franta (69) regelmäßig über die zukünftigen Aktivitäten. Gegründet wurde die Gruppe bereits 1993 unter Federführung von Irma Schubert, die inzwischen 80 Jahre alt ist und noch immer an den meisten Veranstaltungen teilnimmt. Aus gesundheitlichen Gründen übergab die Frau den Staffelstab 2015 an das heutige Führungsteam der Gruppe, die aber kein eingetragener Verein ist. Ihr gehören immerhin 22 Frauen und 21 Männer an. Ältestes Mitglied ist die 94-jährige Erna Koch. „Die Jüngste bin ich“, verrät die Vorsitzende Karin Kaubitzsch lachend.

Gerade sitzt das Führungsquartett zusammen, um über die Vorhaben 2018 zu beraten. „Wir schlagen unseren Mitglieder vor, was wir so auf dem Plan haben. Meist sind sie damit einverstanden“, sagt Waltraud Rudolf. Und Bernd Wagner, ehemaliger Fußballer und Übungsleiter von Eintracht Weßnig sowie Co-Trainer beim ehemaligen Bezirksligisten TSV Blau-Weiß Torgau, ergänzt: „Wir haben ja eigentlich feste Veranstaltungen, die so beliebt sind, dass wir sie jährlich wiederholen.“ Im Februar ist es der Fasching. Im Mai gehen die Loßwiger Oldies per Bus auf eine Tagesreise, im Juni steht stets eine Radtour auf dem Programm. Im Juli feiern die Senioren gemeinsam mit Kindern des Bärenhofs Loßwig ein Sommerfest. Es handelt sich dabei um Mädchen und Jungen, die im 500-Einwohner-Ortsteil Torgaus nach Schulschluss nachmittags von Pädagogen betreut werden. Im Sommer wird einmal gegrillt. Im November lassen es sich die Loßwiger Senioren gut gehen und schlemmen beim Schlachtefest. Natürlich ist die Weihnachtsfeier ein Höhepunkt, zu dem die Bärenhof-Kinder ein Programm aufführen.

Das Restprogramm der Rentner ist bunt gemischt. „Wir organisieren Vorträge von Apothekern, Ergotherapeuten, Altenpflegern usw. Die Resonanz ist stets ordentlich“, berichtet Karin Kaubitzsch. „Sehr gut angekommen ist unser diesjähriger Ausflug zum Senftenberger See. Einige Leute unserer Gruppe wussten gar nicht, dass sie gar nicht so weit entfernt, in ehemaligen Tagebauen solch schöne Natur bewundern und genießen können“, fügt Wagner an und ergänzt. „Die meisten unserer Mitglieder freuen sich, jeden Monat Gleichaltrige und meist Leute mit ähnlichen Interessen zu treffen und auch mal jemanden zu haben, mit dem sie reden können. Früher trafen sich die Älteren im Dorf-Konsum oder in der Dorfkneipe, heute passiert das in der Seniorengruppe.“

Die Rentner sind froh, die Räumlichkeiten des Vereinshauses der Feuerwehr nutzen zu dürfen. „Ohne dieses Entgegenkommen könnten manche unserer Veranstaltungen gar nicht stattfinden. Wir sind den Kameraden dafür dankbar“, informiert Karin Kaubitzsch. Das attraktive Programm der Loßwiger Rentner hat sich herumgesprochen in der Region, sodass zahlreiche Anfragen von Senioren aus benachbarten Orten beim Vorstand eingingen. Doch die Kapazität des Feuerwehrvereinshauses sei begrenzt. Deshalb können die Loßwiger derzeit keine neuen Oldies in ihrem Verein aufnehmen. Die Mitglieder indes zahlen monatlich drei Euro in die Kasse der Seniorengruppe ein. „Von diesem Geld kaufen wir für unsere Veranstaltungen Dinge wie Grillzubehör, Teller, Blumen- und Weihnachtsschmuck“, erzählt Waltraud Rudolf. Eigentlich ist jeder Treff der Loßwiger mit Kaffeetrinken verbunden. „Und die jeweiligen Geburtstagskinder spendieren den Kuchen dazu“, verrät Waltraud Rudolf.

Bernd Wagner ist „Boss“ der Radtour, die jährlich durch Orte und Landschaften der Region führt. „Wir überraschen unsere Mitglieder stets mit einer neuen Route, die ich mir meist ausdenke. Es sind rund 25 Kilometer, die von unseren Rentnern absolviert werden. Ich fahre die Strecke natürlich vorher ab, um die Gewissheit zu haben, dass die Tour für die Teilnehmenden zumutbar ist. Bei diesem Ausflug stehen mit Kaffeetrinken und Abendbrotessen kulinarische Höhepunkte in bekannten gastronomischen Einrichtungen unserer Region auf dem Programm“, sagt der ehemalige Taxifahrer. Karin Kaubitzsch ergänzt: „Wir denken dabei auch an unsere nicht mehr ganz so rüstigen Mitglieder. Sie werden von Senioren unserer Gruppe mit dem Pkw zu den Ausflugszielen kutschiert.“ Was für den enormen Zusammenhalt der Loßwiger Senioren spricht.