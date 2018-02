Lucien "flopt" zu Silber

Leichtathletik . Bei der Hallen-Landesmeisterschaft der weiblichen und männlichen U18 in Chemnitz traten vier Athleten des SSV 1952 Torgau an und konnten mit ihren Leistungen überzeugen.

Chemnitz war vor wenigen Tagen Gastgeber der diesjährigen Hallen-Landesmeisterschaft. In der Altersklasse U18 hatten sich mit Joelina Zass, Belina Rosch, Nick van der Horst und Lucien Hille auch vier Athleten vom Sparkassen-Leichtathletikteam des SSV 1952 Torgau für dieses Highlight der Hallensaison qualifiziert.

In den verschiedenen Einzeldisziplinen galt es, sich mit Athleten aus ganz Sachsen zu messen und dabei möglichst die eigenen persönlichen Bestleistungen zu bestätigen oder gar zu verbessern. Die Platzierungen sollten dabei, auch aufgrund des geringeren Trainingsumfanges gegenüber den vielen Athleten der Sportschulen, nicht im Vordergrund stehen. Das am Ende des Wochenendes dennoch eine Silbermedaille nach Torgau gehen sollte, ist umso höher zu bewerten.

Lucien Hille, der im Training immer wieder mit sauberen Sprüngen über die Hochsprunglatte überzeugen konnte, wollte auch im Wettkampf beweisen, dass er mit den Besten in Sachsen mithalten kann. Hochkonzentriert aber mit der nötigen Lockerheit übersprang er die aufgelegten Höhen bis 1,75 m im ersten Versuch. Die nächste Höhe von 1,80 m war an diesem Tag noch eine Nummer zu groß für den SSV-Athleten. Da diese Höhe aber ohnehin nur ein Athlet überspringen konnte, bedeuteten die 1,75 m für Hille die viel umjubelte und hoch verdiente Silbermedaille.

Auch Nick van der Horst hatte sich viel vorgenommen, wobei er gleich in vier Disziplinen an den Start gehen wollte. Die beste Leistung konnte er dabei in einem wirklich engagierten 800-m-Lauf abliefern, bei dem er mit einer Zeit von 2:19,52 Minuten seine bisherige Bestzeit gleich um drei Sekunden unterbieten konnte.

Die beiden SSV-Mädels gingen jeweils im 60-Meter-Sprint und im Weitsprung an den Start. Das man mit dem nötigen Trainingseifer und Ehrgeiz durchaus auch auf Landesebene mitbringen kann, zeigte Belina Rosch, die mit guten Sprüngen und einer Weite von 4,64 m nah an die Top 10 springen konnte. Die gezeigten Leistungen können absolut als Erfolg angesehen werden und sollten Ansporn und Motivation für kommende Herausforderungen sein. Die Mitglieder der Abteilung Leichtathletik des SSV drücken Lucien Hille für die anstehende Mitteldeutsche Meisterschaft, für die er sich im Hochsprung qualifiziert hat, die Daumen.