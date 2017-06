Lucy war nicht zu stoppen

Judo. Die Sparkassen-Lipsiade 2017 fand am vergangenen Wochenende in der Sporthalle Brüderstraße in Leipzig mit Internationaler Beteiligung sowie Gaststarter aus Sachen-Anhalt und Thüringen statt.

Vom TSV 1862 Schildau stellten sich dem Kampfgericht in der U15 Klara Hiemer, Isabell Tippmann, Denise Gäbler, Lina Rienäcker, Jessica Treichel sowie in der U18 Lucy Rienäcker, Pascal Große und Max Richter, der Konkurrenz.

Lina begann dieses Turnier mit einer knappen Niederlage, dennoch war eine harte Ansage mit entsprechender Auswertung des ersten Kampfes erforderlich. Die ihr gegebenen Hinweise setzte Lina dann auch um und gewann alle weiteren Kämpfe. Denise hatte gleich im ersten Kampf die Landesmeisterin als Gegnerin und verlor diesen dann recht knapp. Im weiteren Verlauf gewann sie ihre Kämpfe und ist somit gut gerüstet für die Mitteldeutsche Meisterschaft am kommenden Wochenende. Klara überzeugte durch gute Leistungen und gab ihrer Gegnerin vom Judo-Team Herzliya aus Israel das Nachsehen. So eilte sie von Sieg zu Sieg. Im Finale scheiterte sie dann an ihrer Gegnerin vom Judoclub RBS Leipzig.

Jessica und Alexander kämpften wie gewohnt mit viel Übersicht, bereiteten ihre Techniken gut vor und zogen diese dann blitzartig durch. Auch im Finale war beiden anzusehen, dass sie den Sieg wollten, was ihnen dann auch eindrucksvoll gelang. Durch ihre guten Leitungen ist Jessica für die Mitteldeutsche Meisterschaft gut vorbereitet. Isabell und Valentin, weit von ihrer Normalform entfernt, scheiterten bereits in der Vorrunde und schieden vorzeitig aus.

Am Nachmittag betrat dann die U18 die Tatami. Lucy, seit Wochen in ausgezeichneter Verfassung, war nicht zu besiegen. So schickte sie ihre Gegner aus Israel, Leipzig mit klaren Niederlagen von der Matte und schon war das Finale erreicht. Hier traf sie dann auf eine Gegnerin, ebenfalls bisher ungeschlagen aus Grimma und Trägerin des 1. DAN (schwarz). Alle waren gespannt, wie es ausgehen wird. Lucy wuchs über sich hinaus und gewann diesen Kampf klar und überlegen mit 10:0. Nach langer Verletzung fand Pascal noch nicht zur gewohnten Form und musste sich mit dem undankbaren 5. Platz zufrieden geben.

Max, ein neuer in den Reihen der Schildauer, bestritt seinen ersten Kampf und zeigte ansprechende Leistungen, welche jedoch noch nicht ganz zu einem Podiumsplatz reichten. Alles in allem war es ein erfolgreiches Wochenende für die Schildauer Judokas. Zum letzten Turnier vor der Sommerpause am kommenden Wochenende, geht es mit der U11, U13 und U15 nach Delitzsch und am Sonntag stehen die Landesjugendspiele der U15 in Dresden an.



Ergebnisse – 1. Platz: Jessica Treichel, Lucy Rienäcker, Alexander Jahn; – 2. Platz: Klara Hiemer, Lina Rienäcker; – 3. Platz: Denise Gäbler



www.tsv-schildau.de