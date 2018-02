Lumpige 12 Holz fehlten der SSV-Sechs

Kegelsport. In der 1. Bezirksliga trafen die Mannen des SSV 1952 Torgau auf den KSV Rotation Trebsen. Die SSVler wollten ihr Heimspiel unbedingt gewinnen, um nicht in den Tabellenkeller abzurutschen.

Im ersten Heimspiel des neuen Jahres hatte die Torgauer den aktuellen Tabellenführer aus Trebsen zu Gast. Die SSV-Spieler wollten ihr Heimspiel unbedingt gewinnen, um nicht in den Tabellenkeller abzurutschen. Doch leider kam es anders als geplant.

Schon das Starterpaar des SSV, bestehend aus Max Kolbe und Tobias Hanke, konnte nicht die erhofften Mannschaftspunkte (MP) einspielen. M. Kolbe gewann gegen sein Gegenüber Jürgen Reiche (536) nur eine Bahn und kam auf 520 Holz. Bei T. Hanke lief es überhaupt nicht. Er wurde nach 61 Kugeln gegen U18-Spieler Daniel Roo ausgewechselt. Roo machte seine Sache recht ordentlich und konnte eine Bahn gegen Thomas Neltner (516 Holz) gewinnen. Die Kombination Hanke/Roo kam auf 474 Holz. Trebsen ging mit 2:0-MP in Führung und führte in der Gesamtholzzahl mit 58 Holz.

Im Mittelpaar des Gastgebers waren Uwe Langbein und Ralf Marx am Start. Sie spielten gegen Mario Schedletzky und Olaf Andrä. Langbein gewann die ersten beiden Bahnen, musste aber die zwei folgenden Bahnen abgeben. Dennoch holte er mit 512 Holz den MP für Torgau (Gegner – 488 Holz). R. Marx erging es an diesem Tag wie T. Hanke. Er verlor bei 447 Holz alle Bahnen gegen Andrä, welcher auf 495 Holz kam und konnte den MP für Trebsen holen.

Mit einem Rückstand von 1:3 MP und 82 Holz gingen das Schlusspaar des SSV, Michael Scheibner und Mario Holike, in die Bahnen. Beide SSV Spieler versuchten den Kegelrückstand sowie die jeweiligen MP zu holen. M. Scheibner gewann drei Bahnen und holte mit 533 Holz den MP. Sein Gegenspieler hielt aber mit 525 Holz gut mit. M. Holike verlor die erste Bahn mit vier Holz, konnte aber die restlichen Bahnen siegreich gestalten. Dabei kam er auf 541 und nahm seinem Kontrahenten (479) 62 Holz ab. Damit MP für Torgau. Doch leider fehlten am Ende den Torgauern ganze 12 Holz in der Endsumme, sodass die beiden letzten Mannschaftspunkte an Trebsen gingen, die ihr Auswärtsspiel mit 5:3 gewannen.

Ergebnisse:

Brandis – 1910 Leipzig 2:6 Chemie Leipzig – Sprotta II 7:1 Lüttewitz – Rochlitz 6:2



Aktuelle Tabelle:

1. KSV Rotation Trebsen 16:4 54 2. TSV Rot Weiß Barndis 12:8 45 3. BSG Chemie Leipzig 12:8 44 4. SV Eintracht Sprotta II 10:10 39,5 5. SV Leipzig 1910 III 10:10 38,5 6. SSV 1952 Torgau 8:12 38 7. SV Einheit Lüttewitz 6:14 32 8. BSC Motor Rochlitz 6:14 29