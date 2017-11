Märchenweihnacht nimmt klare Züge an

Nun trafen sich am Dienstagnachmittag die Veranstalter rund um Beatrix Dörge und Frieder Francke vom Wirteverein, um neben infrastrukturellen Fragen auch erste Programmhöhepunkte zu klären. Auf der Tagesordnung standen zum Beispiel die möglichst einheitliche Gestaltung der Markthütten im Rahmen einer generellen Neuanordnung des weihnachtlichen Markttreibens. „Unser Ziel ist ein stimmigeres Bild, das auf Händler und Besucher ruhiger wirkt und eine Überraschung bereit hält“, so Beatrix Dörge, Vorsitzende des Vereins.

Längst keine Überraschung, sondern Gegenstand wahr gewordener Kinderträume ist die geplante Eisbahn auf dem Hof von Schloss Hartenfels. Mit ihren zirka 200 Quadratmetern Kunsteisfläche bietet sie bequem Platz für bis zu 50 Läuferinnen und Läufer. Bei Glühwein und etwas sportlicher Betätigung können hier dann auch Feierlichkeiten stattfinden. Finanziert wird die Eisbahn durch engagierte Sponsoren und aus den Veranstaltungseinnahmen der letzten Jahre, denn der Traum vom Eis bedurfte langfristiger Haushaltsplanungen und einigen Durchhaltevermögens seitens aller Mitstreiter. Diese sind nun glücklich, mit den Werbeeinnahmen der Bandenreklame, die auch noch wenige frei verfügbare Flächen aufweist, das letzte Puzzleteil ins Gesamtbild setzen zu können.

„Ziel ist es, mit der Eisbahn eine jährlich wiederkehrende Tradition zu starten, auf die sich Jung und Alt während und auch noch nach der Adventszeit freuen können.“, erklärt Frieder Francke, Geschäftsführer der Croissanterie. Mit Eröffnung des Märchenweihnachtsmarktes am 1. Dezember beginne dann jeweils die dreimonatige Schlittschuhsaison bis zum letzten Februartag. Bedenken bezüglich eventueller Anlaufschwierigkeiten hat der Wirteverein nicht.Diese Idee sei in den letzten Jahren gewachsen und habe sich entwickeln können, sodass sie nun ausgereift umgesetzt werden könne, so Francke.

Getestet wurden die verschiedenen Eisbahntypen in Berlin und Dresden übrigens unter persönlichem Körpereinsatz, um reale Bedingungen zu erzeugen und sich ein umfassendes Bild vom Fahrgefühl zu machen. „Es wird sich anfühlen und aussehen wie Eis, aber weder so kalt noch so unerbittlich hart beim Hinfallen sein“, resümiert Simone Groening, die in der Innenstadt das Café „Carpe Diem“ betreibt, mit einem Schmunzeln. Wer auf Stürze verzichten, sich aber dennoch aufs Eis wagen möchte, könne aber selbstverständlich auf Laufhilfen zurückgreifen.