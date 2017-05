Mühlenfest mit tollem Programm

Beilrode. Am Pfingstmontag wird an der Holländerwindmühle Beilrode wieder das traditionelle Mühlenfest stattfinden. Groß und klein sind herzlich dazu eingeladen. Der Vorstand des Heimatvereins Beilrode hat sich bei der Vorbereitung wieder große Mühe gegeben.



10 Uhr ist Eröffnung durch den Vorsitzenden Dietmar Heinrich, das Festzelt wird wieder schön geschmückt auf die Gäste warten. Wer sein Glück versuchen will, kann Lose für die Tombola ziehen, musikalisch führt uns Guidos Musikapotheke durch den Vormittag. Gegen 11 Uhr wollen die Tanzmäuse die Gäste erfreuen, ab 13 Uhr führen die Züllsdorfer Musikanten musikalisch durch den Nachmittag. Von 10 bis 18 Uhr wird die Mühle für Besichtigungen offen stehen, der Streichelzoo mit Alpakas, Ponys und Kleintieren ist den ganzen Tag für die Kinder da. Mit dem Kremser und mit der Eselkutsche können Ausfahrten in die nähere Umgebung unternommen werden, für die Kleinen wird Ponyreiten vorbereitet, am Nachmittag können sich die Kinder beim Kinderschminken „verzaubern“.



Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt, die Gaststätte Werdau wird mit dem großen Grillstand auf die Hungrigen warten, die Bäckerei Schröder aus Großtreben wird wieder Brot backen und die Leckermäuler mit Kaffee und Kuchen verwöhnen. „Wir konnten zuletzt dank einer großzügigen Spende des Unternehmens K&S und einer privaten Spenderin vier neue Fenster in die Mühle einbauen. Fensterbauer ist die Fa. Ingo Rathsack aus Döbrichau. Am vergangenen Wochenende hat Tom Sawallisch, Beilroder Bau und Montageservice, die Fenster erstklassig eingeputzt. Wir bedanken uns bei allen Helfern und Spendern“, erklärte der Vorsitzende Dietmar Heinrich.