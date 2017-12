MDR-Fernsehteam dreht in Beilrode

Beilrode. Am Mittwochabend wurde im Beilroder Gemeindeamt eifrig diskutiert und geplant für ein tolles Event Anfang kommendes Jahres.

Neben Bürgermeister Rene Vetter, BKC-Präsident Uwe Wilsch und BKC-Vizepräsident Jens Vogel war Hendrik Petzold (Projektkoordinator „Mach dich ran!“) mit vor Ort. Doch der Reihe nach: Anfang Dezember klingelte bei Bürgermeister René Vetter das Telefon und es kam die Anfrage, ob die Gemeinde gerne die Sendereihe „Mach dich ran“ des MDR-Fernsehens mit einem Dreh im Januar in Beilrode haben möchte. „Spontan sagte ich natürlich zu und ziemlich schnell reifte die Idee, den MDR mit in die Feierlichkeiten zu „65 Jahre Beilroder Karneval“ einzubinden.

Dazu gab es nun am Mittwoch das Gespräch mit allen Beteiligten“, erklärt Vetter. Im Rahmen der Prunksitzung am Sonnabend, 27. Januar, zeichnet das Mach dich ran“- Team in der Ostelbienhalle das Spiel für die Fernsehsendung auf. Und alle Karnevalfreunde können mitmachen. Es muss wieder getippt werden, wie Moderator Mario D. Richardt einen kleinen Test besteht. Dieser wird vorher nicht preisgegeben.

Der Gewinner muss raten: Hat das „Mach dich ran“ - Team seine Tagesaufgabe erfüllt oder nicht? Wenn der Tipp mit der Realität übereinstimmt, gewinnt er 1000 Euro. Gesendet wird die Aufzeichnung aus Beilrode am Rosenmontag, 12. Februar, um 19.50 Uhr. „Eine tolle Werbung für unseren Karneval und auch für unsere Gemeinde“, freut sich der Bürgermeister und hofft auf eine rege Beteiligung.