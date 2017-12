MSC-Weihnachtsfeier dient als Rück- und Ausblick

Motorsport. Mit einer Weihnachtsparty am Samstag im Alten Lager in Torgau fand nun die letzte Veranstaltung in diesem Jahr beim MSC Pflückuff statt. Der Vorsitzende Ralf Hampicke erinnerte in kurzen Worten nochmal an die wichtigsten Ereignisse des Jahres und würdigte die Bereitschaft vieler Mitglieder dabei voll mitgewirkt zu haben, ohne das geht es nicht. Das gab genügend Gesprächsstoff an den Biertischen, zumal die Veranstaltungstermine für das nächste Jahr zur Kenntnis gebracht wurden.

Die Beteiligung an dem Abend, auch der mit eingeladenen Ehepartner und Freunde des MSC, war sehr gut. Hier kam das Bestreben des Vorstandes zum Ausdruck, dass er ein großes Team zusammen bringen will, die gemeinsam die Veranstaltungen meistern. Der Höhepunkt im nächsten Jahr wird wieder eine internationale deutsche Meistersschaft der Seitenwagen und der Soloklasse MX2 am 2. und 3. Juni.

Für die Nachwuchsarbeit wird beim MSC seit Jahren viel getan. So konnte bei einer Weihnachtsfeier natürlich eine Bescherung der Kinder- und Jugendgruppe nicht fehlen. So erhielten die 20 anwesenden Kinder und Jugendlichen ein neues Shirt, natürlich mit dem Logo des Clubs. Einige werden mit diesem Logo an den Pisten zur den Landesmeisterschaften Sachsen im Motocross beziehungsweise Jugend Enduro zu sehen sein.

Bekanntlich wird im Winter die Grundlage gelegt, um im Sommer mit guter Kondition Rennen zu bestreiten. Der MSC hat die Möglichkeit geschaffen, jeden Sonntag in einer Halle zwei Stunden etwas dafür zu tun. Das wird von einem Teil der Kinder regelmäßig angenommen.