Magazin und Video schüren Vorfreude

Torgau. Zu den Vorbereitungen zählt nicht nur die Planung des Programmablaufs oder der Aufgaben der Verantwortlichen am Messetag selbst, sondern auch .das Erstellen des Magazins zur Azubi-Expo. Das 32 Seiten umfassende Heft bietet künftigen Schulabsolventen und deren Familien Einblicke in verschiedene Berufsfelder und gibt Tipps rund um die Themen Bewerbung, Ausbildung, Studium und Co. Die Inhalte stehen bereits. Somit heißt es pünktlich zum Valentinstag am kommenden Mittwoch: Auf geht’s in die Druckerei! Am 28. Februar erscheint die Ausgabe schließlich an allen Schulen.



Wer bis dahin nicht warten kann, sollte auf der Facebookseite der Veranstaltung vorbeischauen. Dort werden immer die aktuellsten Infos zur Azubi-Expo gepostet. Unter anderem findet sich dort auch das Video über die Ausbildungsmesse. Der Link zu dem Clip steht am Ende des Artikels.



Jedoch wird das nicht das einzige Video bleiben. Demnächst folgen noch weitere über die Ausbildung zum/zur Medienkaufmann/-frau, zum/zur Mediengestalter/in sowie ein Video über die Ausbildung eines Volontärs. Obwohl - im letzteren Fall muss man sich doch auf die weibliche Form beziehen, denn dafür stand ich, Volontärin der TZ, vor der Kamera. Eine sehr ungewöhnliche Perspektive für mich, da ich üblicherweise diejenige bin, die Leute fotografiert oder filmt. Diesen Posten übernahm diesmal aber unsere Multimedia-Redakteurin Frances Wendt, die im Drehen und Schneiden bereits Erfahrung hat. Unterstützt wurde sie von meinem werten Kollegen Nick Leukhardt, der in die Rolle des Interviewers schlüpfte.

Er stellte mir beispielsweise die Fragen, was ich denn den ganzen Tag so treibe, warum ich bei der TZ gelandet bin und welche Aufgaben mich an meinem Volontariat am meisten faszinieren. Was ich erzählt habe? Um das herauszufinden, muss sich jeder das fertige Video anschauen. Die Antworten werden jetzt noch nicht verraten.



Als Vorwarnung kann ich aber eins bereits verraten: Es wird ein etwas unordentlicher Arbeitslatz zu sehen sein. Und ja, so ein Chaos herrscht dort immer. An dem Tisch wird eben täglich gearbeitet.

Der größte Teil der Arbeit kommt nun jedoch noch. Das Schneiden der einzelnen Szenen nimmt deutlich mehr Zeit in Anspruch als das Drehen. Doch keine Sorge, zu lange wird das Warten nicht mehr dauern. Das Endergebnis kann sich jeder bald auf Youtube, Facebook und Instagram anschauen.

