Maik Dziubas boxte vor Sven Ottke

Im Mittelpunkt der Boxgala und der Berichterstattung standen damals zwei Boxer – Weltklasseboxer und Weltmeister im Mittelgewicht Sven Ottke und der Local Hero, der Lokalmatador Maik Dziubas. Beide ernteten auf der Veranstaltung Beifallsstürme. Der Eine, Sven Ottke, für sein Kommen. Und der Andere, Maik Dziubas, für seinen starken Kampf.

Neun Kämpfe kamen zur Austragung. Acht davon wurden von Torgauer Boxerinnen (N. Richter) und Boxern (M. Born, R. Roßberg, M. Tittelbach, M. Lehmann, A. Müller, R. Radetzki und M. Dziubas) besetzt. Den über 400 Zuschauern plus Stargast Sven Ottke nebst seinem Trainer Uli Wegner, die auf Einladung des Neuen Torgauer Kreisblattes in Torgau weilten, sahen im ehemaligen Sportlerheim Sanssouci gute bis sehr gute Kämpfe. Sportlicher Höhepunkt der vom Torgauer Andreas Graf und seinem Team organisierten Premierenveranstaltung war der Auftritt des Torgauers Maik Dziubas, der im Schwergewichtskampf den Tschechen Daniel Maschek vor den Fäusten hatte.

„Dzubi“ setzte voll die Vorgabe seines Trainers Andreas Graf um und hielt den Tschechen prima in Schach und wusste, sich geschickt zu verteidigen. Am Ende gewann der Torgauer die harte, spannende Auseinandersetzung im Seilquadrat nach Punkten. Maik Dzuibas, inzwischen 42 Jahre, wohnt mit seiner Familie in Beilrode. Nachdem er seine Boxhandschuhe an den Nagel gehängt hatte, spielte der Torgauer noch eine Zeit aktiv Fußball. Beruflich ist der 42-Jährige in der Schweiz in der Altenpflege tätig.

Übrigens, Ringarzt war der stadtbekannte Allgemeinmediziner Dr. Mehlhorn (Torgau).