Mal ein anderer Titel für Beckwitzer Jugendfeuerwehr

Beckwitz. Das sagt zumindest Jan Kaiser, Jugendwart im Ort. „Er hat uns von einem Wettbewerb erzählt. Er hat davon gehört, dass daran Jugendfeuerwehren teilnehmen können.“ In Beckwitz war man sozusagen Feuer und Flamme und hat sich sogleich beworben. Nämlich bei der Brotmeisterei Steinecke. Die Bäckerei engagiert sich seit fünf Jahren mit ihrer Aktion „Krümel hilft“ für gute Zwecke und sucht sich jedes Jahr eine Kategorie aus, in der es in den Wettbewerb geht. Sportvereine etwa, Grundschulen. Oder etwa Jugendfeuerwehren.



So war es im Jahr 2017. Zahlreiche Nachwuchsfeuerwehren aus dem gesamten Steinecke-Verbreitungsgebiet in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hatten sich angemeldet. Zehn davon schafften es letztlich auf den Wahlzettel, der in allen Filialen ausgelegt wurde. „Und wir waren dabei“, freut sich Kaiser. Ab dann hieß es: trommeln. Stimmen sammeln, werben, Menschen mobilisieren. Im Abstimmzeitraum im November und Dezember sah man deshalb häufiger Beckwitzer Feuerwehrleute in den drei Torgauer Steinecke-Filialen.



„Und der Einsatz hat sich gelohnt“, verkündete dann auch Uwe Kahlstatt, Verkaufsleiter der Bäckerei-Kette, am vergangenen Freitagabend im Gerätehaus der Beckwitzer. Auch wenn es bereits ein offenes Geheimnis war, freuten sich die anwesenden Jugendlichen dann doch sehr über den Scheck, den der Steinecke-Vertreter mitgebracht hatte. 1000 Euro war der Wert, denn für die Beckwitzer hatte es tatsächlich zu Platz 1 gereicht. 1633 Stimmen konnten die örtlichen Kameraden organisieren. „Bisher hatte wir eigentlich immer Gewinner und vordere Platzierungen vornehmlich aus den Städten“, so Kahlstatt. „Schön, dass sich das jetzt auch mal geändert hat. Der Zusammenhalt im Dorf hat sich ausgezeichnet.“



Was passiert jetzt mit dem Geld? „Das will ich noch genau mit unseren Mitgliedern absprechen, aber angetreten waren wir mit der Beschaffung von Übungsmaterialien“, so Jugendwart Kaiser. Insbesondere Übungsfunkgeräte sind interessant für die 26 Mitglieder – 16 Mädels und 10 Jungs. „Das ist wichtig“, sagt Herbert Sachse, Ortsvorsteher von Beckwitz und zugleich auch in der Feuerwehr. „Bei allem Stolz über die sportlichen Erfolge unseres Nachwuchses müssen wir natürlich auch die Voraussetzungen dafür schaffen, die Jugendlichen so auszubilden, dass sie irgendwann in den aktiven Dienst eintreten können. Im Vordergrund steht immer noch die Sicherheit unseres Dorfes.“ Und das sieht im übrigen auch die neu gewählte Wehrleitung von Beckwitz so. Die ist allerdings die gleiche wie vor der Wahl Anfang Februar und wird weiterhin angeführt von Matthias Hirsch als Wehrleiter.