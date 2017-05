Mann bastelt aus Blitzknallern Sprengkörper

Wie bereits berichtet kam es am Freitagnachmittag in Torgau zu einer Bedrohungslage, die einen größeren Polizeieinsatz mit Spezialkräften nach sich zog. Am Wochenende präzisierte die Polizei das Einsatzgeschehen …

Torgau. Wie bereits berichtet kam es am Freitagnachmittag in Torgau zu einer Bedrohungslage, die einen größeren Polizeieinsatz mit Spezialkräften nach sich zog. Am Wochenende präzisierte die Polizei das Einsatzgeschehen:



Demnach hatte gegen 14.30 Uhr ein 32-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Sprengsatz auf dem Grundstück des Hauses gezündet. Nachbarn wurden aufmerksam und riefen die Polizei. Da der Verdacht bestand, dass der Mann noch weitere Sprengsätze zünden könnte, wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Gegen 21 Uhr erfolgte der Zugriff in seiner Wohnung durch Spezialeinsatzkräfte des LKA. Das gesamte Haus und das Grundstück wurden durch die Polizei durchsucht. Hierbei kam ein Sprengstoffsuchhund zum Einsatz. Es wurden keine weiteren Sprengmittel oder Materialen zum Bau solcher Vorrichtungen gefunden.



Nach näherer Untersuchung des detonierten Sprengkörpers durch die USBV-Gruppe (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen) stellte sich heraus, dass der 32–Jährige den Sprengkörper aus zahlreichen Blitzknallern gebastelt hatte. Material für einen weiteren hatte er nicht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte er in seiner Wohnung bleiben. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.