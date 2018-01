Marian Wendt als Festredner

Torgau/Nordsachsen. Bereits im April stehen die ersten Jugendweihen an. Daher informierte sich die TZ bei Doreen Onischuk, der Regionalkoordinatorin des Sächsischen Verbandes für Jugendarbeit und Jugendweihe, über die kommenden Veranstaltungen.



TZ: Wie lange läuft die Anmeldephase für die Jugendweihen?

D. Onischuk: Jeder kann sich bis einen Monat vor dem Beginn der jeweiligen Jugendweihe anmelden. Entweder man beantragt per E-Mail (eilenburg@jugendweihe-sachsen.de) das dafür notwendige Formular oder man nutzt die offiziellen Sprechtage.



Finden in den nächsten Monaten spezielle Vorbereitungskurse statt?

Ja. Im Februar haben die Jugendlichen die Chance, an einem Selbstverteidigungskurs sowie an einem Präventionskurs zum Thema „Familien stärken gegen Extremismus und Gewalt“ teilzunehmen. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit dem Landrat ins Gespräch zu kommen. Im März ist dann ein Kurs zum Thema Mobbing und Cybermobbing sowie einer zum Thema Drogenprävention geplant.



Gibt es Veränderungen bei der Jugendweihe?

Durchaus. In Torgau wird es zum einen eine Doppelmoderation von Josephine Kahnt und Herrn Stöber geben. Zum anderen wird der Bundestagsabegordnete Marian Wendt die Festrede halten.