Marion Kanitz sitzt wieder im Stadtrat

Auch bei der letzten Wahl hatte sie sich – neben einer Kandidatur als Landtagsabgeordnete im Wahlkreis 36, die schließlich scheiterte – auf die Liste der LINKEN setzen lassen, trat erneut an. Doch es reichte nicht für eine direkte Wahl. Nun, da Janet Kamberg aus wichtigen Gründen aus dem Gremium ausscheidet, ist Kanitz‘ Zeit wieder gekommen – mit drei Jahren Verspätung.

Heiß ist sie trotzdem noch auf die Fortführung ihrer politischen Karriere. „Na klar“, sagt sie, „es gibt noch vieles zu tun in der Stadt.“ Und außerdem, so richtig weg war sie ja nie. Als Gast nahm sie an vielen Stadtratssitzungen teil, brachte erst beim letzten Mal den Grünen Edwin Bendrin auf die Palme, als sie die Zustände nach Sturm „Herwart“ im Glacis ansprach. „Mittlerweile laufen die Arbeiten ja“, so Kanitz. „Aber es wäre wirklich schade, wenn wir unsere schöne Stadt Torgau nicht wirklich schön halten könnten.“

Darüberhinaus hat sie aber auch weitere Ziele: „Die Stadt unterstützt die Vereine nicht mehr so, wie sie es noch unter Frau Staude tat“, bemängelt sie. „Das würde ich gerne irgendwie ändern. Für viele Vereine ist es schwer, ohne kommunale Hilfen zu bestehen.

Das weiß Marion Kanitz auch aus erster Hand. Die „FIT-Frauen“, also die Fraueninitiative Torgau, hat sie seinerzeit 1996 mitbegründet. Heute arbeitet sie dort noch immer mit, aktuell als Bundesfreiwilligendienstlerin. „Wir müssen zusehen, dass wir über die Runde kommen. Ohne die Kleiderkammer wäre das kaum möglich“, berichtet sie. Durch die Kundschaft dort ist sie auch immer am Puls der Zeit und kennt die Sorgen und Nöte der sozial Schwächeren. „Auch da gibt es genügend Ansatzpunkte.“

Reichlich Arbeit also für die 59-Jährige, die sich aber nach eigenen Angaben „noch etwas jünger“ fühlt und dementsprechend auch mit einer ordentlichen Portion Motivation an die Sache herangehen will. Für die heutige Sitzung nach mehrjähriger Pause gilt das besonders.„Ich soll ein paar Minuten vorher da sein, damit wir gleich die Vereidigung durchführen können“, sagt sie. Schließlich wartet mit der Wahl des neuen Beigeordneten für Torgau gleich mal eine Entscheidung mit ordentlicher Tragweite.