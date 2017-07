Marshmallow-Eis und Bowle

Torgau. Bald ist es so weit. Die 1. TZ- Sommer-Lounge öffnet am 22. Juli 2017 auf dem Geharnischtenfestplatz in Torgau. Neben allerlei Action, wie dem Kochwettbewerb um die heiß begehrte Burger-Krone und dem Live-Auftritt von Basti, der die Besucher mit typischen Rockabilly-Klängen einheizen wird, ist auch der Torgauer Wirteverein für das leibliche Wohl am Start. „Die Organisation läuft bereits auf Hochtouren. Es wird gegrübelt, kreativ gesponnen und besondere Leckerbissen werden vorbereitet“, so Vereinsmitglied Beatrix Dörge.



Auf dem Plan stehen unter anderem leckere Cake-Pops, Muffins und natürlich - passend zum Sommer - Eis! Rockabilly-Eis – gibt es so was überhaupt? „Na klar! Bunt und süß muss es sein. Da gibt es nichts besseres als Marshmallow-Eis“, erklärt Simone Groening vom Wirteverein. Das typisch blaue TZ-Eis kann man auch sehr gerne vor Ort probieren. Wer es eher deftig mag, schnappt sich einfach einen Burger mit Pommes, um den Hunger zu stillen. Auch für die Vegetarier wird es entsprechende fleischlose Köstlichkeiten geben. Zur Verpflegung im 60er-Jahre-Stil gehören selbstverständlich auch eine Bowle und frische Sommer Lounge-Cocktails. Mehr wird aber noch nicht verraten. Am besten machen Sie sich selbst ein Bild davon und probieren sich durch die schmackhaften Dinge. Ab 17 Uhr ist Beginn!