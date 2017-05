Torgau. Am 3. September 2016 fiel die Entscheidung im Kuratorium, das größte sächsische Volksfest – den Tag der Sachsen – im Jahr 2018 zum zweiten Mal nach 1996 in der Großen Kreisstadt Torgau auszurichten. „Wir stehen vor einer großen Herausforderung, die wir jedoch zusammen mit dem Organisationsteam und den Torgauern meistern werden“, ist sich die Oberbürgermeisterin Romina Barth bewusst.

Ersteres hat sich schon im Januar dieses Jahres konstituiert und die Arbeit aufgenommen. Teilweise kann man auf die Erfahrungen aus dem Jahr 1996 bauen, doch in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich vieles verändert.

Das Jugendteam Torgau hatte in den zurückliegenden Wochen einen Slogan für den Tag der Sachsen 2018 gesucht. Das Votum viel mehrheitlich auf „Torgau bärenstark“. Demzufolge wird nun auch ein Maskottchen gesucht, das vorzugsweise „bärige“ Züge tragen sollte. Dieses sollte nicht nur ein Gesicht bekommen, sondern auch einen Namen.



„Wir möchten alle großen und kleinen Künstler aufrufen, uns ein tolles Maskottchen zu entwerfen“, so Oberbürgermeisterin Barth. „Also, an die Pinsel, liebe Torgauerinnen und Torgauer!“ Gemeinsam soll anschließend der schönste, lustigste, markanteste und einprägsamste Entwurf ausgewählt werden. Die Zeichnungen, beziehungsweise Entwürfe können sowohl in digitaler Form als auch auf dem postalischen oder persönlichen Weg ins Rathaus gebracht werden. „Wir freuen uns auf zahlreiche Vorschläge“, sagt die Oberbürgermeisterin abschließend. PI

Kontakt für die Einsendungen:

E-Mail: sachsentag2018@torgau.de

Post: Stadtverwaltung Torgau, Büro „Tag der Sachsen“, Markt 1, 04860 Torgau

Persönlich: während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung (www.torgau.eu)

BU:

Claudia Arnold, Auszubildende im dritten Lehrjahr bei der Stadtverwaltung Torgau, zeigt eines der ersten Maskottchen-Motive. Dieses entstand in den Elbaue-Werkstätten. Foto: Stadtverwaltung Torgau

Hintergrund:

• die Premiere des Sachsentages gab es 1992 in Freiberg

• Torgau feierte den 5. Tag der Sachsen vom 6. bis 8. September 1996

• die Neuauflage gibt es vom 7. bis 9. September 2018 zum 27. Tag der Sachsen

• erwartet werden Besucher und Teilnehmer aus ganz Sachsen sowie Teilen Brandenburgs und Sachsen-Anhalts

• in diesem Jahr findet der Tag der Sachsen vom 1. bis 3. September in Löbau statt (www.tagdersachsen2017.de)