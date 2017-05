Matthias Wüste leitet Endspiel

Matthias Wüste leitet das Herrenspiel und Niklas Trybusch, aus dem Förderkader der Schiedsrichtertalente des Nordsächsischen Fußballverbandes, schiedst das B-Junioren-Pokalendspiel.

Matthias Wüste, 32 Jahre, ledig, liiert und glücklich, von Beruf Disponent freut, sich auf das Endspiel und sieht seine Nominierung als Adelung seiner bisherigen Laufbahn nebst Leistung als Fußballreferee: „Ich bin sehr, sehr erfreut über meine Berufung.

Das ist mal was. Das ist eine Auszeichnung und große Ehre für mich“. Seit 15 Jahren ist der 32-Jährige Schiedsrichter und ist in der Spielsaison an jedem Wochenende ein bis zwei Mal als Unparteiischer im Einsatz … und wenn Not am Mann mit der Pfeife ist manches Mal sogar bis vier Mal.

Assistiert wird der Zschortauer, der hin und wieder für den SV Grün-Weiß Selben aktiv kickt, vom Rackwitzer Sebastian Haut und Frank Pöckelmann aus Leipzig. Pöckelmann? Den kennt man doch vom Pokalfinale. Genau! Der Leipziger leitete vor vier Jahren das Endspiel.

Mittwoch (24.5.) Torgau/Hafenstadion – 18 Uhr B-Junioren/Finale Kreispokal Dommitzscher SV Grün-Weiß – FSV Krostitz; 20.45 Uhr Herren/Finale TZ-Bärenpokal SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna – FSV Wacker Dahlen

Achtung! Wegen der Baumaßnahme im Ziegelleiweg ist die Zufahrt zum Stadion eingeschränkt. Zudem gibt es in diesem Bereich keine Parkmöglichkeiten.