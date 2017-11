Maximal gepunktet

Die DSV-Herren erspielen sich sechs Punkte in der Heimspielrunde. Samstag hatte der DSV den SV Bad Düben II und SV Sachsen aus Delitzsch zu Gast.

Volleyball. Aufgrund von privaten und gesundheitlichen Gründen trat der DSV an diesem Tag stark dezimiert an. Zuspieler Negro, Libero Füssel, Mittelblocker Döbelt mussten wie auch Außenangreifer Schulze ersetzt werden. S. Simon, Mittelblocker F. Simon und Libero Lerche kamen ins Team, zudem wurden Smolka und Janetzki aus der 2. Mannschaft akquiriert. Auch Trainer Jäkel war nicht anwesend, seinen Part übernahm Trainer Enge.



Dommitzsch – Bad Düben 3:1. Lange Zeit konnte sich im ersten Satz keines der beiden Teams absetzen. Zum Ende hin erspielten sich die Bad Dübener eine Führung. Mit einer nervenaufreibenden Aufholjagd und mit einer Angabenserie von Zuspieler S. Simon konnte sich der DSV schließlich doch noch mit 25:23 durchsetzen. Im 2. Satz demonstrierte der DSV mit starker Blockarbeit von Schmidt und Zirm und unhaltbaren Angriffen seine Dominanz auf dem Spielfeld (25:9). Im 3. Satz schöpften die Gäste ihre Reserven voll aus, setzten die Dommitzscher unter Druck und gewannen diesen Durchgang mit einem 25:20. Schnell hatten sich die Gastgeber aber wieder gefangen und mit einer Angabenserie von Mittelblocker Graupner im 4. Satz Druck aufgebaut und konnten diesen Satz mit 25:19 gewinnen, womit das Spiel mit einem Sieg für die Gänsebrunnenstädter endete.



Dommitzsch – Sachsen Delitzsch 3:0. Nach der mehr als halbstündigen Spielpause nahm sich der DSV den SV Sachsen Delitzsch vor. Der 1. Satz verlief zunächst ausgeglichen, bis erneut Mittelblocker Graupner zur Angabe kam und rasch einen Vorsprung erarbeitete. Der Durchgang endete schließlich mit einem 25:20 für den DSV. Im 2. Satz fackelte die DSV-Sechs nicht lange und zeigte auch keine Schwäche. Kurz vor Ende starteten die Delitzscher noch eine Aufholjagd, welche der DSV knapp aber sicher niederschlagen konnte (27:25). Auch im letzten Satz spielten die Gänsebrunnenstädter druckvoll, konzentriert und mit Ideen auf. Der Satz endete mit 25:22 und damit gewannen die Dommitzscher auch das zweite Spiel.



Mit diesen zwei Siegen erhielt der DSV sechs Punkte und führt damit weiter die Tabelle an.

Dommitzsch: Graupner, Janetzki, Kralisch, Lerche, Schmidt, Smolka, F. Simon, S. Simon, Zirm