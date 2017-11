Maximalpunktzahl zum Saisonauftakt

Nachdem am Sonnabend die A-Knaben in der Torgauer Wasserturmturnhalle gespielt haben, vollzogen die Knaben B ebenfalls in der heimischen Sporthalle dann am Sonntag ihren Saisonauftakt. Die B-Knaben spielen eine Vorrunde mit vier Turnieren, aus der sich dann die besten drei Mannschaften für die Endrunde qualifizieren. Die Spielzeit beträgt 2 x 10 Minuten. Die Zielsetzung für die Mannschaft des TSV sollte die Qualifikation dafür sein.

Torgau – HC Niesky 3:1

Die Nieskyer waren den Gastgebern körperlich deutlich überlegen. Doch die Torgauer übernahmen das Kommando und erspielten sich einige gute Torchancen, welche anfangs nicht genutzt werden konnten. Nach einem langen Pass von Lennox Illmann konnte Ole Romanschek den Ball unter Kontrolle bringen und sein nachfolgender Torschuss landete zur umjubelten Führung im gegnerischen Tor. Kurz darauf bekamen die Hausherren einen Siebenmeter zugesprochen. Diesen verwandelte Justus Ritter sicher.

Mit der 2:0 Führung ging es in die Pause, und mit dem ersten Angriff in Hälfte zwei erzielte Ole Thielemann das 3:0. Damit war das Spiel gegessen. Oskar Weber im Torgauer Tor sorgte durch einige gute Paraden im Verbund mit seiner Abwehr Felix Szymanski und Lennox Illmann dafür, dass es auch so blieb. Das Gegentor zum 1:3 war nur noch Ergebniskosmetik.

Torgau – Freiberger HTC 3:0

Auch in dieser Partie waren die Blau-Weißen das ganze Spiel über tonangebend und gingen schon früh durch Leopold Pinta in Führung. Das einzige Manko war in diesem Spiel die Chancenverwertung, welche nicht überragend war. Der agile Leopold Pinta erhöhte Torgaus Führung auf 2:0. Mit dem schönsten Spielzug des Tages über L. Pinta und dessen Pass zu Justus Ritter, welcher zum 3:0 einschob, wurde der Sack endgültig zugemacht.

Das nächste Turnier findet in zwei Wochen in Niesky statt. Hoffentlich kann man sich dann auch dort für die lange Fahrt mit Punkten entschädigen.

Torgau: Oskar Weber, Felix Szymanski, Justus Ritter, Jordan Goltz, Leopold Pinta, Lennox Illmann, Ole Romanschek, Tom Kurandt, Ole Thielemann