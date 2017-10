McDonalds kommt - das lange Warten hatte ein Ende

Vor allem Kinder und Jugendliche hatten sehnlichst auf diese Nachricht gewartet! McDonalds kommt nach Torgau. Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren konnte die Heimatzeitung endlich bestätigen, dass alle Wege geebnet sind und sich schon bald die Hoffnungen erfüllen würden. Investor Building übernahm das nötige Grundstück an der B 182/B 183/ Einfahrt PEP-Center von der Stadt. Hier stand bis dahin noch das Unkraut fast meterhoch. Zwischenzeitlich waren auch die Planungen zur Einordnung des Baukörpers und der Nebenanlagen auf dieser Fläche angelaufen, wie der zuständige Baudezernent Hartmut von Wantoch den aktuellen Stand der Dinge erläuterte. Eine zu klärende Frage blieb bis dato noch, wie die Anbindung des künftigen McDrive an das vorhandene Straßennetz aussehen sollte. Dazu liefen gerade Gespräche mit der Stadtverwaltung. Der Investor fühlte sich von den Verantwortlichen in Torgau übrigens gut unterstützt. Offen war noch, wann genau der Grundstein für die McDonalds-Filiale gelegt und wann eine Eröffnung stattfinden könnte. Das Unternehmen mit amerikanischen Wurzeln spürte eine riesige Erwartungshaltung in der Elbestadt. Bislang waren die Torgauer bis Riesa oder Taucha gefahren, wenn sie Hamburger, Chefsalat oder diverse andere Spezialitäten der Fast-Food-Kette probieren wollten. Jahrelang hatten sich die Verhandlungen des Investors Building und der Stadt hingezogen. Dabei ging es in erster Linie darum, ein geeignetes Grundstück zu finden. Bei der deutschen Zentrale von Mc Donalds in München machte man keinen Hehl daraus, dass der Standort Torgau von höchstem Interesse sei. Zu jener Zeit betrieb das Unternehmen 812 Restaurants in Deutschland. Vor allem in den neuen Bundesländern war das Netz noch recht weitmaschig. Zunächst hatte man in Torgau mit einer Fläche am Wasserturm geliebäugelt. Hier lehnten die Stadträte aber ab. Dann waren Grundstücke an der Straßenmeisterei bzw. an der ehemaligen Molkerei Welsau in den Fokus gerückt. Aber das hatte sich alles zerschlagen.