Medaillenregen für den SSV in Eilenburg

Leichtathletik. Für die insgesamt 130 Teilnehmer standen die Disziplinen Medizinballstoßen, Hochsprung und ein Sprint-Dreikampf, bestehend aus 10 Meter fliegend, 10 Meter Mini-Hürdenlauf und 10 Meter Hochstart auf dem Programm. Die Wettkämpfe der Sportler bis zur U10 starteten bereits um 8.30 Uhr. Die Älteren ab U12 gingen zwei Stunden später an den Start. Aufgrund dieser Staffelung und der Tatsache, dass beim Hochsprung und im Medizinballstoßen auf jeweils zwei Anlagen gleichzeitig agiert wurde, war das Weihnachtsmeeting sowohl für die Athleten als auch für die Zuschauer ein äußerst interessanter und kurzweiliger Wettkampf.



Mit 16 Gold-, 12 Silber- und 23 Bronze-Medaillen gewann das SSV-Team vier Medaillen mehr als im Vorjahr, wo es insgesamt 46 mal Edelmetall regnete. Alle SSV-Talente gaben in der Eilenburger Dr. Belian Halle ihr Bestes.

Die erfolgreichsten Torgauer Athleten waren: Malina Richter (W6), Aron Helbig (M6), Giselle Hille, Lysann Hofmann (beide W7), Annabell Raue, Marie Ismer (beide W11), die jeweils in allen drei Disziplinen eine Medaille erkämpften. Je zweimal Edelmetall erkämpften sich: Marissa Tatschner (W6), Zoe Osunde, Eleonora Athanatos (beide W8), Ole Petzold (M9), Lori Lutzenberger (W9), Elisa Sonntag, Lotta Winkler (beide W10), Luis Schiemann (M11), Emil Schiemann (M13) und Nele Erdmann (W13), die mit übersprungenen 1,53 Meter im Hochsprung für das beste Ergebnis, sprich den sportlichen Höhepunkt des gesamten Meetings gesorgt hatte, wie auf der Eilenburger Sportseite der LVZ zu lesen war.



Zusammengefasst war das diesjährige Eilenburger Weihnachtsmeeting wieder ein sehr gelungener Wettkampfabschluss für unsere jüngsten Torgauer Leichtathleten.

Die älteren Athleten der U14 bis U20 durften am vergangenen Samstag noch die Regionalmeisterschaft im Mehrkampf (U14) und die offene Stadtmeisterschaften (U16 bis U20) in der modernen Leichtathletikhalle in Halle/Saale bestreiten, um sich eventuell für die Landeshallenmeisterschaften 2018 zu qualifizieren.

www.ssv1952torgau.de