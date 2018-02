Medizinische Versorgung steht auf der Kippe

Torgau. „Wir können und wollen die Augen vor den sich abzeichnenden Tendenzen und den bereits bestehenden Problemen in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung unserer Region nicht verschließen“ machte Dr. Christian Ksinsik, Vorstandsvorsitzender des Torgauer Ärztenetz nach der jüngsten Sitzung des Vereins am 29. Januar 2018 deutlich.

Einer der Schwerpunkte dabei war die Zukunft der hausärztliche Versorgung in der Region. Klarer Fakt: in absehbarer Zeit werden zwei bis drei Allgemeinmediziner ihre Praxistätigkeit beenden. Die Folge: mehrere tausend Patienten, darunter viele ältere chronisch kranke Menschen, haben dann keinen Hausarzt mehr! Es ist zum jetzigen Zeitpunkt und auch absehbar in Zukunft unmöglich, dass andere Hausärzte diese Patienten zusätzlich aufnehmen können. Torgau zählt zu den Regionen mit drohender Unterversorgung. Die Ärzte betreuen jetzt schon wesentlich mehr Patienten als anderswo, und das seit Jahren. Aber auch bei weiteren niedergelassenen Fachärzten ist eine Schließung aus Altersgründen in den nächsten Jahren zu erwarten.

„Die gesamte Struktur des Gesundheitswesens und insbesondere des ländlichen Raumes muss aufrecht erhalten bleiben, um die Qualität der Patientenversorgung auf dem Niveau zu halten. Die Verantwortlichen in Politik und Selbstverwalung sollte den Menschen sagen, was realistisch ist“ – lautet die klare Position der Mitglieder des Torgauer Ärztenetzes. Dies bezieht sich unter anderem auf die geplanten Änderungen im kassenärztlichen Notdienst. Sogenannte Portalpraxen können dazu führen, dass Patienten teilweise wesentlich weitere Wege im medizinischen Notfall in Kauf nehmen müssten. Und auch für die jetzt stark belasteten Ärzte werden die Wege zum Patienten länger.

Die Mitglieder des Torgauer Ärztenetzes, zur Zeit sind es circa 20 Mediziner aus dem Raum Torgau-Oschatz, wollen dem nicht wort- und tatenlos zusehen und sich nicht instrumentalisieren lassen. Vielmehr verstehen sie sich als fachliche Ansprechpartner und Berater in Sachen Gesundheitspolitik.

Natürlich analysierte das Torgauer Ärztenetz im Rahmen der Mitgliedervollversammlung auch die eigene Arbeit. Vieles ist bisher erreicht worden. Natürlich lässt sich an der einen oder anderen Stelle die Effektivität und Zufriedenheit verbessern. Jedes Mitglied ist aufgerufen, sich mit Ideen und Engagement für unsere Patienten aktiv einzubringen. Mit nur einer Gegenstimme beschloss man die Fortführung der Vereinsarbeit des Torgauer Ärztenetzes. Der bisher tätige Vorstand wurde im Amt bestätigt. Kontakte zur Oberbürgermeisterin und zur Amtsärztin sowie weiteren an der regionalen Gesundheitsversorgung Interessierten will man zukünftig intensivieren.

Der Vorstand des Torgauer Ärztenetzes:

• Vorstandsvorsitzender:

Dr. med. Christian Ksinsik

• stellvertretende Vorsitzende:

Sven Thielemann,

Dipl.-Med. Ina Kircheis.

• Kassenwart:

Dr. med. Wolfgang Strohbach

• Vorstandsmitglieder:

Dr. med. Petra Hönigschmid

Dipl.-Med. Walter Pötzl

Dipl.-Med. Claudia Neustadt