Mehr Angebote für Mockrehnas Jugend - Thomas Wejda im TZ-Interview

Die Zukunft der Jugend liegt dem Mockrehnaer Gemeinderat Thomas Wejda (FWG) am Herzen. Zuletzt hatte dieser im Gemeinderat eine Grundsatzdiskussion angeregt, wonach mehr für den Nachwuchs geboten werden müsse. Im Auge hat er dabei nicht nur ein Jugendclubangebot für Mockrehna selbst sondern auch eine noch engere Kooperation zwischen Unternehmen und Oberschule, um Nachwuchs für die Betriebe gewinnen zu können. Die Torgauer Zeitung kam mit dem Audenhainer darüber ins Gespräch.

TZ: Glauben Sie, dass hinsichtlich der Wünsche und Hoffnungen der Jugend die von Bürgermeister Peter Klepel angekündigten Gespräche mit Jugendclubs und Ortschaftsräten etwas Zählbares bringen werden?

Thomas Wejda: Ich werde ja mit eingeladen und werde gewiss die richtigen Fragen stellen. Aber wir Kommunalpolitiker sollten bei diesen Gesprächen auch gut zuhören können und die Wünsche der Jugendlichen nicht nur anhören sondern auch notieren.

Manche könnten denken, Ihr Vorstoß im Gemeinderat wäre ein Strohfeuer gewesen. Immerhin deutete Ihr Amtskollege Dietmar Kloß schon mal an, dass sich am Ende wohl kaum jemand für die Ergebnisse der Gespräche interessieren werde.

Deswegen plädiere ich dafür, den Tagesordnungspunkt Jugend zu jeder Gemeinderatssitzung auf der Agenda stehen zu lassen. Nur so können Vorschläge, Anregungen, Wünsche und Konflikte an die Bürgervertreter herangetragen werden. Nur so ist es möglich, auf einer breiten Basis über die Wünsche zu diskutieren.



In kleineren Ortsteilen der Gemeinde herrscht ein reges Jugendclubleben. In Mockrehna als größten Ortsteil sieht es dahingehend düster aus. Bürgermeister Klepel hat bereits durchblicken lassen, dass es hier die Etablierung eines Jugendclubs bislang immer nur an einem Grundstück gescheitert ist. Wird dies so bleiben?

Fördergelder sollten – abgesehen von mehr Radwegen – nicht nur in Straßen und Beton, sondern auch in eine Lösung für einen Jugendclub in Mockrehna gesteckt werden. Das Land Sachsen stellt in Aussicht, 70 000 Euro jeder Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Warum das Geld also nicht zu 100 Prozent in die Jugend oder einen Jugendclub stecken?

Gesprochen worden war nicht nur über ein Jugendclubangebot, sondern auch um eine noch bessere Vernetzung zwischen Schule und heimischer Wirtschaft. Aber mal ehrlich, kann diese Vernetzung tatsächlich noch intensiviert werden?

Ja, unbedingt. In den 7. bis 9. Klassen müssten die Schüler in meinen Augen wieder in die Unternehmen schnuppern, um regionale Betriebe und Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen. Ein Blick auf den von vielen noch erlebten PA-Unterricht (die Abkürzung steht für Produktive Arbeit, Anm. d. Red) aus DDR-Zeiten sei mir an dieser Stelle gestattet.

Wie reagierten denn deine Ratskollegen, die selbst in der Wirtschaft aktiv sind auf Ihre Vorschläge?

Noch recht verhalten.

Läuft deswegen die von Ihnen angeregte Diskussion vielleicht Gefahr, ein Strohfeuer zu sein?

Dazu darf es einfach nicht kommen, weil die Jugend in der Region in allen Firmen gebraucht wird – als Lehrlinge, als Fachkräfte und als Familiengründer, was wiederum der Entwicklung der Gemeinde Mockrehna zugutekommt.