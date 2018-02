Mehr Aussteller beim Autofrühling 2018

Am 24. März dreht sich zum dritten Mal alles um „des Deutschen liebstes Kind“. An diesem Samstag ist jeder von 10 bis 17 Uhr auf den Parkplatz am PEP zum Torgauer Autofrühling eingeladen. Organisiert wird das Event von der TZ-Mediengruppe. Die Torgauer Zeitung sprach daher mit Medienberater Carsten Brauer über die Pläne für die Veranstaltung.

TZ: Was erwartet die Besucher beim Autofrühling?

C. Brauer: Wie in den Jahren zuvor werden wieder nicht nur zahlreiche Autounternehmen ihre neuesten Modelle präsentieren. Es werden auch andere Aussteller vor Ort sein, die in irgendeiner Weise mit den Vierrädern in Verbindung stehen. Sei es die Versicherung, Vermietung oder Reparatur betreffend.

Die Firmen stammen dabei aus der Torgauer Region?

Der Großteil schon. Aber es werden ebenso Betriebe aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg vertreten sein.

Sind in diesem Jahr mehr Aussteller eingeplant?

Ja. Dank Centermanagerin Elke Ullrich vom PEP und den weiteren Mitwirkenden können wir 2018 eine größere Stellfläche als im vorigen Jahr nutzen und den Gästen ein noch breiter gefächertes Angebot ermöglichen.

Wird sich die TZ-Mediengruppe ebenfalls an einem Stand präsentieren?

Auf jeden Fall. Wir werden erneut die Bandbreite unseres Unternehmens präsentieren.

Kann man sich zusätzlich auf andere Neuheiten gefasst machen?

Durchaus, denn es wird im Vorfeld der Veranstaltung eine kleine Ankündigung in der Form eines Videos geben, wie es auch bei der Pfannkuchenmeile der Fall war. Der Clip wird zu gegebener Zeit auf den Kanälen der TZ-Mediengruppe bei Youtube, Facebook und Instagram zu sehen sein.