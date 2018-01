Mehr Güter in den Häfen umgeschlagen

Torgau/Dresden. TZ sprach mit Mandy Hofmann über Einzelheiten:

TZ: Wie kann es sein, dass trotz Niedrigwasser der Elbe sehr gute Ergebnisse erzielt wurden?

Mandy Hofmann: Die trimodale Aufstellung des Hafenverbundes SBO – also die Nutzung von Bahn, Schiff und Lkw – sorgte dafür, dass die sechs Binnenhäfen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und der Tschechischen Republik sowie der brandenburgische Hafen Mühlberg das Ergebnis von 2016 trotz widriger Transportbedingungen leicht steigern konnte. Insgesamt wurden 2,66 Millionen Tonnen Güter ( 1 Prozent plus) umgeschlagen, ohne den baubedingt ruhenden Umschlagbetrieb im Hafen Torgau. Zum Hafenverbund gehören die Binnenhäfen in Dresden, Riesa, Torgau, Mühlberg, Decin, Lovosice und Dessau-Roßlau.



Welcher Bereich oder welcher Hafen boomte besonders?

Ein absolutes Rekordergebnis für sich ist der Containerumschlag im Hafen Riesa. 2017 wurden 42 907 Containereinheiten umgeschlagen – ein Plus von 4920 (plus 13 Prozent) gegenüber 2016. Damit wurde das beste Ergebnis seit Bestehen des Container-Terminals erzielt. Die Container werden zweimal wöchentlich mit der Elbe-Container-Linie ECL2000 und fünfmal wöchentlich mit der Ganzzugverbindung AlbatrosExpress zwischen Riesa und Hamburg/Bremerhaven transportiert. Grundlage für die positive Entwicklung des Containerumschlages im Hafen Riesa ist das Anbieten von ganzheitlichen logistischen Lösungen für die angesiedelten Unternehmen und Kunden.



Was verstehen Sie darunter?

In der temperaturgeführten Containerservicehalle werden alle möglichen „Leistungen rund um den Container“ angeboten. Das reicht von Reparaturen, Reinigungen, Sonderbau und Handel von Containern über den Einbau von Inlets und Spezialeinbauten bis hin zu Be- und Entlabelung, dem Containerstauen und -packen sowie der Kommissionierung für Kunden.



Gewinnt der Transport auf der Schiene wieder an Bedeutung?

Ja, beim Güterverkehr per Eisenbahn war eine Steigerung von 12 Prozent (plus 90 000 Tonnen) zu verzeichnen. Dabei konnten besonders die Häfen Riesa (plus 11,5 Prozent), Roßlau (plus 36 Prozent), Decin (plus 171 Prozent) und Lovosice (plus 10,5 Prozent) zulegen. Auf der Schiene wurden vor allem Container, Schrott, Düngemittel und Stahlbleche transportiert.



Beim Schlagwort Hafenverbund denkt man aber zuerst an den Einsatz von Schiffen. Wie sieht es hier aus?

Von Mai bis Oktober hatten die Oberelbe-Häfen mit den anhaltenden niedrigen Wasserständen der Elbe zu kämpfen. Dadurch sank der Güterumschlag per Binnenschiff um 17 Prozent auf knapp 195 000 Tonnen. Zu den per Binnenschiff transportierten Gütern gehörten Container, Getreide, Flussspat, Sojaschrot, Stahlprodukte, Schrott und Projektladungen.



Für den Hafen Torgau konnten Sie ja bereits vermelden, dass die Sanierung demnächst abgeschlossen und der Betrieb im Frühjahr wieder aufgenommen wird. Gibt es eigentlich noch Probleme mit betonaggressivem Grundwasser?

Nein, das Grundwasser wird weiter beprobt. Derzeit läuft alles planmäßig. So ist davon auszugehen, dass die Bauarbeiten im Hafen am 30. April abgeschlossen sind. Derzeit werden die Arbeiten zur Verankerung und Verfüllung der Spundwand fertiggestellt. Weiter wird die Kranbahn errichtet und der Gleisbau im Hafengelände vorbereitet.