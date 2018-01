Mehr Geld für die Gewinner

Nordsachsen. Am morgigen Samstag ist es soweit: Die Frühjahrsausgabe von „Wir Packen’S an!“ startet wieder. Bis zum 14. Februar haben Vereine und Institutionen aus der Torgauer Region erneut die Möglichkeit, sich mit spannenden und nachhaltigen Projekten online zu bewerben. (Der entsprechende Link steht am Ende des Artikels.) Anschließend wählt die Jury sechs Finalisten aus, die sich eine finanzielle Unterstützung für ihre Vorhaben sichern können. Die endgültigen Platzierungen entscheiden wie immer die Leser der Torgauer Zeitung per Telefonvoting.



Doch es gibt auch eine Veränderung bei der diesjährigen Aktion: Anstatt 12 000 Euro stehen als Preisgeld insgesamt 16 500 Euro aus dem PS-Zweckertrag der Leipziger Sparkasse zur Verfügung. „Die Aktion liegt uns sehr am Herzen“, erklärt Marcel Kollmann. Der Vertriebsleiter der Sparkasse Leipzig ist jedes Jahr aufs Neue von dem Einsatz der einzelnen Bewerber fasziniert: „Für die Realisierung der einzelnen Projekte bedarf es einerseits finanzielle Mittel. Aber eine Vielzahl der Vorhaben wird besonders durch das persönliche Engagement getragen. Um für dieses Engagement in der Region ein klares Zeichen zu setzen, haben wir uns entschieden, das Preisgeld zu erhöhen.“



Somit steigt der Gewinn der ersten fünf Ränge auf entsprechend 5000, 4000, 3000, 2000 und 1500 Euro. Der Sechstplatzierte erhält 1000 Euro.

Nicht nur die Anzahl der Bewerber war bei den letzten Runden der Aktion enorm hoch, auch bei dem Telefonvoting herrschte eine rege Teilnahme. Das erhofft sich Kollmann ebenfalls in diesem Jahr: „Dabeisein lohnt sich in jedem Fall!“

>>> Hier gehts zur Online-Anmeldung <<<