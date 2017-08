Mehr Schüler bei Pro Montessori

Torgau. „3...2...1...“ – um Haaresbreite hätte Christian Pirl auf der Internetplattform eBay auch noch „meins!“ gerufen. Wenn’s denn mit der Auktion geklappt hätte. Hatt‘s aber nicht. Und der Geschäftsführer des Vereins Pro Montessori Torgau musste sich nach Alternativen umschauen. Diese aber würden wie Goldstaub gehandelt. Zumindest wenn man in einem engen preislichen Rahmen bleiben will.



Das neue Schuljahr begann bei dem Torgauer Verein in der Schildauer Straße mit einem Paukenschlag. Gleich neun Erstklässler konnte Grundschulleiterin Andrea Richter zum Einschulungsfest begrüßen. Es ist bislang die höchste Anzahl von Schulanfängern, mit der es der Verein seit seinem Bestehen zu tun bekam. Neun? Was vergleichsweise wenig erscheint, hat jedoch einen entscheidenden Haken: Der Platz in der Grundschule wurde knapp. Derart knapp, dass nun erst einmal Container auf einem Nachbargrundstück hergerichtet werden. Und eben diese hatte Geschäftsführer Pirl nach einem langen Suchen übers Internet ausfindig gemacht.



6500 Euro für beide gebrauchten Doppelcontainer. Eine gehörige Stange Geld, die der Verein erst einmal stemmen musste. Doch was sein muss, muss sein. In den kommenden Tagen kümmern sich erst einmal Fachleute um die Elektrik. 300 Lux müssen an Lichtstärke auf jeden Arbeitsplatz gebracht werden. Mindestens. Das sagt die Vorschrift. Das Mobilar ist bereits vorhanden. Pirl geht davon aus, dass die Container nach Erteilung aller hierfür notwendigen Genehmigungen schon im September bezogen werden können. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen Hort und die beiden Schulen auf dem Gelände ein wenig enger zusammenrücken.



Ohnehin könnten die aufgemöbelten Container bereits in einem Jahr schon wieder Geschichte sein und weiterveräußert werden. Denn die Montessoris planen seit gut einem Jahr den Ausbau einer großen Lagerhalle. Hier sollen dauerhaft neue Lernräume für die Jungen und Mädchen der Grund- wie auch der Mittelschule entstehen. Eine entsprechende Baugenehmigung hat die Stadt bereits im November erteilt. Nun geht es nur noch um die Finanzen. Doch was heißt schon „nur“. Denn das Projekt – über das die Torgauer Zeitung schon mehrfach berichtete – ist etwa 250 000 Euro schwer und somit im Vergleich zu den Containern um ein Vielfaches teurer.



Christian Pirl setzt deswegen große Hoffnung in die LEADER-Förderung, mit deren Hilfe beispielsweise in Großwig derzeit eine Ferienunterkunft (TZ berichtete ebenso) entsteht. Obgleich die bürokratischen Hürden dieselben sind, gehören beide Projekte in unterschiedliche Förderregionen. Während Großwig zum eher kleinen sächsischen Fördergebiet „Dübener Heide“ zählt, versuchen sich die Montessoris im Leader-Gebiet „Sächsisches Zweistromland-Ostelbien“ zu behaupten. Bis zum 22. August müssen die Pläne zum Ausbau der Halle dem dortigen Regionalmanagement vorliegen. Am 18. September wird sich dann das Regionale Entscheidungsgremium zu dem Vorhaben äußern. Maximal können die Montessoris mit 150 000 Euro Zuschuss rechnen. Das heißt, dass trotzdem noch 100 000 Euro aus der eigenen Tasche kommen müssten. Derzeit laufen hierzu Verhandlungen mit Kreditinstituten. Auch der denkbar ungünstigste Fall – das Projekt erhält keine Förderung – wird hierbei durchgerechnet.



Doch so pessimistisch denkt derzeit kein einziger „Monti“ – schon deswegen nicht, weil man es nach Jahren des erfolglosen Anrennens nun auch endlich geschafft hat, vor der Schule ein Tempo-30-Schild platziert zu bekommen. Zum ersten Schultag waren die bisher erlaubten 70 km/h gehörig nach unten korrigiert worden. Ausschlaggebend war wohl erneut die Intervention eines Elternteils bei der Stadt sowie eine gesetzliche Änderung, die es Kommunen ermöglicht, Tempo-30-Strecken einfacher als bislang auszuweisen. Am Donnerstag hatte die „30“ dann auch noch das Zusatzschildchen erhalten, dass diese Regelung nur von montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr gilt.