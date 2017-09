Mehrere Jubiläen in 2018

Schildau. Als vor zehn Jahren der neue Schildauer Kindergarten „Zu den kleinen Schildbürgern“ eingeweiht wurde (siehe auch Seite 13), gab es zu diesem Anlass noch eine besondere Würdigung eines Mannes, der sich um die Gneisenaustadt verdient gemacht hatte.



Ehrenbürger wurde Dr. Heinz Brandt, der wohl renommierteste Schildauer Landarzt, bereits zuvor. Am 24. August 2007 kam dann noch eine Ehrentafel für den 2006 verstorbenen Brandt hinzu, direkt an der Kita, dem ehemaligen Landambulatorium des Ortes, an dem der Doktor 40 Jahre lang gewirkt hatte. Eine Woche später brachten die Schildauer eine weitere Tafel am früheren Wohnhaus Brandts in der Schildauer Beethovenstraße 4 an. In den örtlichen geschichtsinteressierten Kreisen wurde an dieses Jubiläum erinnert.

Im Gespräch mit der Torgauer Zeitung erklärte Thomas Heller, Vorsitzender des Geschichtsvereins, welche Jubiläen demnächst noch vor der Tür stehen.



TZ: Herr Heller, geschichtsträchtige Zeiten sollen der Gneisenaustadt bevorstehen.

T. Heller: Wir sind ja im Prinzip schon mitendrin. Ende August war es zehn Jahre her, dass wir die Gedenktafeln für unseren Ehrenbürger Dr. Brandt aufgehängt hatten. Jetzt, am vergangenen Wochenende, feierte der Turnverein sein 155. Jubiläum. Das dicke Ende kommt dann aber erst im nächsten Jahr.



Und wie genau sieht das aus?

Wir haben gleich drei große Jahrestage vor der Brust. Vor zehn Jahren wurde der Schildbürgerbrunnen aufgestellt, der mittlerweile ja schon so etwas wie ein Schildauer Wahrzeichen geworden ist. Die Schule, die 1858 gegründet wurde, feiert 160. Geburtstag. Und dann ist da noch der ganz große Höhepunkt. Während in diesem Jahr überall das 500-jährige Luther-Jubiläum gefeiert wird, haben wir im nächsten Jahr auch einen 500. Jahrestag.



Und welcher ist das?

Unser Maulbeerbaum auf dem Kirchberg wurde vor einem halben Jahrtausend gepflanzt und ist damit der älteste seiner Art in Deutschland.



Laufen die Vorbereitungen schon?

Wir haben uns im Vorstand des Geschichtsvereins natürlich schon Gedanken gemacht, wie wir an die Sache herangehen, denn da kommt ganz schön was auf uns zu. Möglicherweise feiern wir alles groß zusammen. Wir müssen dazu aber noch mit der Schule und den Vereinen reden. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Und wenn wir das dann überstanden haben, können wir uns gleich an die Planungen für die 850-Jahr-Feier von Schildau machen, die dann 2020 ansteht.