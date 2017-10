Meisen mögen Miniermotten

TORGAU. Es ist nicht untypisch für diese Jahreszeit, dass sich die Blätter von Laubbäumen braun färben und irgendwann abfallen. Im Falle der Rosskastanie, genauer gesagt: der weißblühenden, hat das aber auch andere Gründe. Und die sind zwar auch natürlicher Herkunft, doch weitaus weniger erfreulich.

„Wir haben das Problem bei uns in Torgau erstmals 1998 festgestellt“, schildert Bettina Klein aus dem Stadtplanungsamt der Großen Kreisstadt. Verursacher ist die sogenannte Miniermotte, die erstmals in den 1980er Jahren in Mazedonien festgestellt wurde und sich seitdem nahezu auf dem gesamten europäischen Festland verbreitet hat. „Vermutlich ging es so schnell, weil sie sich im Fahrtwind von Lkw mittreiben hat lassen.“

Weil sich der Schädling so rasant ausgebreitet hat und nicht direkt von hier stammt, hat das Insekt keine natürlichen Feinde und kann sich so ungestört ausbreiten. Deswegen ist auch nahezu jede weißblühende Rosskastanie in Torgau – und der gesamten Republik (Klein: „Alle Kommunen haben das gleiche Problem“ – davon betroffen. Erschwerend hinzu kommt: „Es gibt kein Mittel, um das Tierchen zu bekämpfen“, so Klein. Die chemische Keule wirkt nicht beziehungsweise kann nicht eingesetzt werden, weil dadurch nicht nur die Miniermotte dran glauben würde. 2005 kam ein neues biologisches Mittel auf den Markt. Neem Azal hieß das und versprach Teilerfolge. „Wir haben es auch ausprobiert, obwohl es nicht billig und vor allem sehr aufwendig war. Alle Bäume mussten mithilfe von großen Spritzen mit dem Mittel bestäubt werden – mehrmals. In Ansätzen half es auch, doch standen Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis.“

Zuvor hatte man versucht, mit großer Unterstützung durch den Nabu, den BUND, das Förderschulzentrum, den ABT-Verein, die JVA oder andere Helfer das Laub der Rosskastanien, die im ganzen bewohnten Stadtgebiet sowie im Glacis verstreut sind, im Herbst einzusammeln und zu verbuddeln, um so die Puppen der Motte unschädlich zu machen. Denn die Larven sind die eigentlichen Schadverursacher. „Sie sind so klein, dass sie sich zwischen oberer und unterer Epidermis, also mitten im Blatt, bewegen, durchfressen und dann verpuppen.“ Allerdings, das habe ein Dresdner Forscher in Feldversuchen festgestellt, fallen viele der Puppen beim Verladen des Laubes aus den sogenannten Minen – daher auch der Name der Motte – und bleiben dann unter den Bäumen liegen. „Aber nicht mal der Winter konnte sie dann erledigen.“ Zwar würden die Kastanien allein durch den Befall der Motten nicht absterben, doch durch den geschwächten Zustand seien sie anfälliger für andere Krankheiten, die dann in Kombination eben doch zum Ende des Gewächses führen können.

Alles habe man versucht, so Bettina Klein, doch nichts habe geholfen. Das Ende aller Hoffnungen? Nicht ganz. „Seit ein paar Jahren beobachte ich, wie immer mehr Meisen die Kastanien anfliegen und sich von Blatt zu Blatt picken. Offenbar haben sie die Larven jetzt für sich entdeckt.“ Dies sei natürlich die bestmögliche biologische Schädlingsbekämpfung. „Und wenn jetzt die Meisen zum natürlichen Feind der Miniermotte werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendwann auch andere Vogelarten auf den Zug mit aufspringen werden. Demzufolge bleibe nun vorerst doch noch abzuwarten, wer am Ende wirklich die Oberhand gewinnen wird.