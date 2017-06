Meisterjubel im Döhner

Doch dieses letzte Spiel war kein Zuckerschlecken und alles andere als einfach. In der ersten Halbzeit sah es sogar so aus, als würde der SV Roland Belgern I mit einer mehr als peinlichen Niederlage nach Hause gehen. Der SV Blau Weiß 90 Mockrehna setzte seinem Gegner in der ersten Hälfte richtig zu und drängte den Tabellenführer mit einem 0:3 in die Ecke.

Dann kam die Halbzeitpause. Großes Durchatmen war angesagt. In der Kabine des Meisters muss ein Sturm getobt haben, denn wie ausgewechselt stürmte dieser nach Beendigung der Pause auf den Platz. Hart aber fair kämpfte man sich in Richtung des gegnerischen Strafraums.

Dort wurde Rico Fischer gefoult, was einen Strafstoß zur Folge hatte, welcher von Stäger verwandelt wurde. Jetzt stand es 1:3. Kurz danach erzielte Stäger den Anschlusstreffer und der Döhner stand Kopf. 2:3! War das zu fassen? Dann geschah das Unfassbare. Stäger erzielte mit seinem Hattrick den Ausgleich. Obgleich es noch einige Chancen auf einen Siegtreffer von Belgern gab, pfiff Schiedsrichter König das Spiel ab.

Sofort wurde in Sekt geduscht. Auf den Rängen gab es zu Ehren des Meisters Laola-Wellen und Hochrufe auf Trainer Moosdorf, der in jener Saison wie sich zeigte, einfach alles richtig gemacht hatte. Heute spielt der Verein in der Kreisliga Nordsachsen und nimmt aktuell unter der Leitung von Trainer Martin Rössel den 8. Platz ein.