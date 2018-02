Melker-Elite sucht Sachsenmeister

Mit gummierter Arbeitsbekleidung unter den Armen und weiteren Wettkampfteilnehmern im Schlepptau waren die beiden jungen Frauen aus dem Erzgebirge am Dienstagabend die ersten, die im Karussell-Melkstand der Agrar- und Handels GmbH Mehderitzsch und unter den strengen Augen einer dreiköpfigen Jury ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen mussten. Von dem strahlenden „eigentlich läuft es ganz gut“ war zu jenem Zeitpunkt nicht mehr viel zu spüren. Hochkonzentriert machten sich die beiden erstplatzierten Lehrlinge des Erzgebirgsleistungsmelken im vergangenen Herbst nach der Begrüßung durch Unternehmenschef Niels Harzer ans Werk.

Welche hohe Anforderungen die Teilnehmer des Landesfinales im Leistungsmelken zu überwinden hatten, war unter anderem daran abzulesen, wie intensiv sie sich im Vorfeld mit einer ihnen nicht vertrauten Melkanlage auseinandersetzten. Neben Heiko Jentzsch, dem künftigen Stallleiter der Agrar- und Handels GmbH, half ihnen dabei unter anderem auch Susann Baldamus – einst beste Jungfacharbeiterin Nordsachsens (2015). Baldamus, die bereits während ihrer Ausbildung in dem Unternehmen Fuß fasste, kennt die Anlage mit den 27 Melkständen natürlich aus dem Effeff.

Kurz nach 17 Uhr war es dann soweit: Nach einer Eingewöhnungsphase ging’s für die Teilnehmer in die Vollen. 25 Minuten Melken im Akkord. Die Stoppuhren der Jury waren unerbittlich. Ebenso die Bewertungsbögen, die jedem noch so kleinen Fehlgriff einen Punktabzug folgen ließen. Obacht gaben die Prüfer unter anderem auf das Ansprechen der Tiere, das Anrüsten, das Vormelken, den eigentlichen Melkvorgang, das Nachmelken sowie das Dippen. Dippen? Nach Angabe von Heiko Jentzsch werden dabei mit einer speziellen Flüssigkeit die Zitzen der Tiere versiegelt, um ein Eindringen von Keimen in den Strichkanal zu verhindern.

Welchen Platz das Team Morgenstern/Klemm am Ende belegen wird, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Eines, das erst in zwei Wochen am 2. März im Köllitscher Lehr- und Versuchsgut gelüftet wird und das natürlich auch vom Abschneiden der Teams am heutigen Donnerstag abhängt.

Insgesamt gehen in der Milchviehanlage in Beckwitz acht Zweierteams an den Start, je zwei pro Melkzeit. Gemolken wird wie gewohnt zwei Mal am Tag – in den frühen Morgenstunden und am Abend. Die 40 Finalteilnehmer gehen in insgesamt fünf Disziplinen an den Start. Austragungsstätten sind neben Köllitsch und Beckwitz auch die Milchviehanlage der Arzberger Agrargenossenschaft in Kötten und die wegen der Aufnahme des Handmelkens noch im letzten Augenblick dazugestoßene Agrarland e.G. Lüttewitz aus Leschen.

Geert Brandtner von der Agrargenossenschaft Arzberg zeigte sich gestern Vormittag von den Leistungen der Finalisten begeistert. Gegenüber der Torgauer Zeitung betonte er zudem die Bedeutung eines solchen sehr anspruchsvollen Wettbewerbs für das Image der Milchproduktion – ein Standpunkt, den er mit Dr. Uwe Bergfeld teilte. Bergfeld hatte bereits bei der Eröffnungsveranstaltung am Dienstagvormittag von einer Botschaft gesprochen, die durch den Wettbewerb ins Land und somit in die Köpfe der Verbraucher getragen werden solle. Milchproduktion in entsprechend hoher Qualität sei für Verbraucher selbstverständlich. Doch wüssten nur die wenigsten von dem komplizierten Ineinandergreifen der drei Faktoren Mensch, Tier und Technik.

Bernd Winkler, der Vorsitzende des Sächsischen Melkervereins von der Agrargenossenschaft Bergland-Clausnitz, betonte gegenüber der Torgauer Zeitung, dass eben jene Faktoren nicht beliebig gesteigert werden könnten. Zumal Mitarbeiter vielerorts mittlerweile derart unter Leistungsdruck stünden, dass es immer schwerer werde, überhaupt Nachwuchs für die Unternehmen zu finden. Um dem permanenten Druck wenigsten etwas entgegenzusetzen, reichten finanzielle Anreize mitunter nicht aus. Vielfach müssten Unternehmen überlegen, wie es gelingen könne, das Klima im Ökosystem Betrieb so anzupassen, dass die Motivation der Mitarbeiter nicht auf der Strecke bleibe.

Info:

Die Hierarchie der Melkwettbewerbe beginnt in den Betrieben und Regionen Sachsens. Dazu bestehen derzeit 8 Regionen, in denen die Melkwettbewerbe durch freiwillige Träger des Berufsstandes geführt und organisiert werden. Diese Melkwettbewerbe wurden im Herbst 2017 mit 162 Teilnehmern durchgeführt. Die Sieger sind die Vertreter der jeweiligen Region im Landesmelkwettbewerb.

Die drei besten Jungmelker (bis 25 Jahre) werden Sachsen im Bundeswettbewerb vertreten, der vom 22. bis 26. April im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Echem der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ausgetragen wird.