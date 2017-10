Meltewitzer heben ab

Motorsport. Der sechste und letzte Lauf zum ADAC Enduro Jugend Cup fand wie bereits im letzten Jahr vor wenigen Tagen beim SHC Meltewitz Offroad-Team im ADAC (SHC) statt. 65 Starter, eingeteilt in vier Hubraumklassen (50 ccm, 65 ccm, 85 ccm und 125 ccm), schoben in Meltewitz bei Börln ihre Geländemaschinen an den Start, um noch wertvolle Punkte in der Meisterschaft zu sammeln.

Der Wettergott präsentierte sich diesmal – im Vergleich zu den beiden vorangegangenen verregneten Rennen im Schlamm – mit bester Laune und schickte die Wettbewerber bei bestem spätsommerlichen Sonnenschein auf die Piste.

Die zu fahrende Enduro-Runde samt Sonderprüfung, welche von den SHC-Enthusiasten erstklassig gebaut wurde, war im Vergleich zum Vorjahr noch einmal länger gesteckt und für die Jugendklassen 85ccm sowie 125 ccm altersgerecht mit schwierigeren Streckenabschnitten versehen. Der anspruchsvolle Rundkurs musste von der 50er Klasse sechsmal, von der 65er achtmal, 85er zehnmal und von den 125er Piloten zwölfmal innerhalb von zwei Stunden gefahren werden.

Obwohl die Meister aller vier Klassen bereits nach dem 5. EJC-Lauf in Hilmersdorf feststanden, wurde beim letzten Lauf von den Wettstreitern noch einmal alles gegeben und ein atemberaubender Endurosport mit großem Kampfgeist gezeigt.

Die Vorwärtsentwicklung in Sachen Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Abgeklärtheit und Routine vieler Nachwuchsfahrer innerhalb einer Saison ist für jeden Fan dieser Sportart deutlich sichtbar.

Um 10.30 Uhr starteten die Kinderklassen mit ihren 50 und 65ccm Maschinen in den letzten Lauf der Saison, nachmittags gegen 13.30 Uhr folgten dann die Jugendklassen 85 und 125ccm. In der 50ccm-Klasse startete der siegesverwöhnte SHC-Junior Fritz Vogt wegen technischem Defekt an seinem Motorrad auf einer kurzfristig geliehenen Ersatzmaschine und musste sich diesmal mit Platz zwei zufrieden geben. Franjo Hienzsch sicherte sich den 4. Platz und Aiden Harnisch fuhr durch einen Kupplungsschaden gehandicapt auf Platz sieben. In der wieder zahlreich am stärksten besetzten 65ccm Klasse lieferte sich Erik Schmidt mit dem bereits amtierenden Meister ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Der SHC-Youngster behielt aber die Nerven und konnte diesmal mit Heimvorteil erstmalig in dieser Saison einen vielumjubelten 1. Platz einfahren. Es folgten auf dem 5. Platz Paul-Richard Kipping, 6. Colin Jahn, 7. Oskar Müller und 9. Max Döge. Somit fuhren fünf Junioren vom SHC Meltewitz bei starker Konkurrenz in die Top Ten. Den 11. Platz dieser Klasse belegte Sixten Harnisch, den 16. Franz Prüstner, den 19. Simon Stumpe und den 28. Neuling Tristan Wittig. Mit Platzierung Nr. 10 und 18 schlossen Clemens Schlegel und Lukas Hörnig in der 85ccm Klasse den Wettbewerb ab. Das einzige SHC-Mädel Sophia Wittor konnte leider das Rennen durch einen Sturz nicht beenden.

Tim Starke vom SHC Meltewitz holte sich den 8. Platz in der großen 125ccm Klasse. In der Mannschaftswertung sicherten die Vereinsjunioren des SHC bei ihrem Heimrennen wiederholt den 2. Platz hinter den Hilmersdorfern. In der Gesamtwertung der EJC-Meisterschaft stellen die Meltewitzer in der 50 ccm Klasse mit Fritz Vogt, wie bereits im Vorjahr mit Simon Stumpe, den Sachsenmeister.