Mockrehna. „Es war eine sehr erfolgreiche achte Nordsachsenschau mit angeschlossener Kreisschau des Kreisverbandes Torgau in Mockrehna an der Mühle Richter“, sagte Ausstellungsleiter Manfred Birkner.

Torgau. Die Landwirte in der Region haben in diesem Jahr mehr Zuckerrüben angebaut. Die Ernte läuft noch bis Ende des Monats. Warum die Flächen vergrößert wurden, wie die Erträge ausfallen, lesen Sie hier:

Torgau. Vier Frauen treffen sich aller 14 Tage in der Torgauer Traditionsgaststätte Germer zum Kegeln. Eigentlich nichts Besonderes. Ist es aber doch: Die Damen sind zwischen 78 und 84 Jahre alt.

Was wird mit den auslaufenden Mietkosten für die Unterbringung der ausrangierten Marktbuden? Im Stadtrat gab’s darauf nun eine Antwort.

Dautzschen . Blechschaden gab es am heutigen Morgen am Abzweig zum Truppenübungsgelände Rosenfeld. Ein Pkw VW war offensichtlich aus Richtung Torgau kommend von der Fahrbahn abgekommen.

Was für eine Überraschung! Lucia wollte ihren Augen nicht trauen, war völlig fassungslos: Ja da stand plötzlich „LOGO“ vor ihr. Leibhaftig! Der YouTube Star aus dem Internet.

Neugierig lauschten die jungen Mitglieder des aktuellen Kinderrates der „Kinderoase Beilrode“, als sie in dieser Woche von Leiterin Kathrin Ramp zur Besprechung gerufen wurden.

Torgau. Schauspieler Nikolaus Gröbe ließ die kleine Apfelblüte Florentine am Sonntag im Kulturhaus Torgau auf ihrer Reise lebendig werden.

Torfhaus. Es waren nicht gerade die besten Bedingungen für Treiber und Schützen. Der Wind blies, der Regen peitschte und die Kälte machte allen Beteiligten zu schaffen. Angesichts dieser Bedingungen zeigte sich Jan Glock am Ende doch zufrieden mit dem, was auf der Strecke lag.

Torgau. Ein blaues Kleid mit Rüschenärmeln und silbernen Schuhen. Die Haare kunstvoll hochgesteckt und mit einer Krone geschmückt. Dazu eine Perlenkette um den Hals und ein Armband am Handgelenk.

BELGERN-SCHILDAU

Belgern. Während am Samstag vielerorts die Narren durch die Straßen zogen, zogen in Belgern auch die „Möbelpacker“ über mehrere Stunden von A nach B. Michael Rosche, der im Oschatzer Tor bislang zahlreiche Ausstellungsstücke rund um die Napoleonischen Befreiungskriege zur Schau stellte, musste wegen der Arbeiten am Dach seinen Exponaten ein staubfreies Zuhause suchen. TZ sprach mit ihm über den Umzug.