Milchpreis ist deutlich gestiegen

Die Situation für die Bauern hat sich in den letzten Wochen spürbar verbessert. Das liegt insbesondere am Milchpreis, der bis auf 36 bis 38 Cent je Liter gestiegen ist. „Damit fahren wir endlich keine Verluste mehr ein“, freute sich Ehrhard Neubauer, Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Torgau. Und die Tendenz sei sogar weiter steigend.

„Wir sind zufrieden. Aber es muss eine Weile so bleiben, damit sich die Betriebe erholen können von den Defiziten der letzten zwei Jahre.“ Da war der Abnahmepreis teilweise bis auf 26 Cent je Liter gefallen. Viele Erzeuger kämpften ums Überleben. Warum der Milchpreis seit August bzw. September regelrechte Sprünge hinlegte, hat viele Ursachen. So mancher Landwirt reduzierte seine Tierbestände, so dass das Milchaufkommen sank. Im Gegensatz dazu stieg der Bedarf am Weltmarkt.

Übrigens merken das auch die Verbraucher im Supermarkt. Für Milchprodukte muss nun deutlich tiefer ins Portemonnaie gegriffen werden. Bei Schweinefleisch hat sich die Lage ebenfalls zugunsten der Erzeuger gewandelt. 1.58 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht seien auskömmlich. In den Sommermonaten waren es sogar 1.70 Euro je Kilogramm.

„In der Tierproduktion ist ein Stimmungswandel eingetreten. Wir hoffen jetzt nur, dass das anhält“, so Neubauer. Was den Feldbau betrifft, sieht es leider anders aus. Das Preisniveau sei aus Sicht der Landwirte bescheiden. Die Einnahmen bei Getreide und Raps waren nicht kostendeckend. Auch die Erträge fielen nicht so aus, wie man sich das vorgestellt hatte.

Dafür lässt das, was zuletzt auf den Äckern herangewachsen ist, Freude aufkommen. Der Mais konnte in diesem Jahr auf grund der Niederschläge prächtig gedeihen.

Die Erträge fallen sehr gut aus, auch die Qualität stimmt. Manche Bauern sprechen von einer Ernte, wie man sie lange nicht erlebt hat. Während Silomais größtenteils unter Dach und Fach ist, beginnt das Dreschen von Körnermais erst noch. Der Mehrertrag beim Mais kann die Verluste beim Getreide etwas ausgleichen. Auch die Kartoffelernte fällt gut aus, wenngleich die Erdäpfel im Raum Torgau lediglich in Dautzschen, Beckwitz und Großwig in etwas größerem Umfang angebaut werden. „Kartoffeln brauchen im Juli und August Wasser. Das hat gepasst“, so der Verbandsvorsitzende. Ähnlich sei die Situation bei Zuckerrüben.

Kartoffeln werden auf einem Feld bei Dautzschen geerntet. Die Görlich u. Erdmann GbR, hier Adelheit Lehmann, hat in diesem Jahr rund 50 Hektar angebaut, die Knollen gehen an den Großhandel. "Wir können von einer überdurchschnittlichen Ernte sprechen" zeigte sich Landwirt Udo Görlich zufrieden. Bis Ende Oktober laufen die Arbeiten je nach Witterung. Foto: TZ/ N. Wendt

Die Verarbeitungskampagne hat Mitte September begonnen und wird sich bis Weihnachten hinziehen. Die Rüben werden gerodet und am Feldrand zu Mieten aufgeschichtet, bis ein Abtransport in die Zuckerfabrik nach Brottewitz bei Mühlberg erfolgt. Dazu gibt es einen festen Terminplan. Mit Interesse haben natürlich auch die Bauern der Region den Ausgang der Bundestagswahl verfolgt. Momentan sei es noch schwierig, die Perspektiven abzuschätzen. „Wir werden eventuell mehr Klarheit bekommen. Das wird sich positiv auswirken. Zuletzt fehlte eine klare Linie zum Beispiel bei der Tierhaltung. Es kann ja nicht sein, dass sich aller fünf Jahre die Bestimmungen ändern, dass selbst neue Ställe bei Schweinen und Rindern nicht mal Bestandsschutz haben. Wir werden ein Haltungsgesetz bekommen, auf das man sich stützen kann. Jede Veränderung bietet auch eine Chance“, hofft Neubauer. Es gilt auch, sich wieder besser aufzustellen bei erneuerbaren Energien. Das könnte mit einer Schwarz-Gelb-Grünen Koalition klappen, schätzte der Vorsitzende ein.

Er sehe den Wahlausgang nicht so negativ. Das Thema AfD wolle er bewusst ausklammern, weil es auf die Landwirtschaft wenig Einfluss hat. „Die Massentierhaltung als Schreckgespenst hinzustellen- davon wird man auch in den Reihen der Grünen Abstand nehmen, denn das würde gerade im Osten alle Strukturen zerschlagen. Wenn man Verantwortung trägt, sieht es oft anders aus, als wenn man in der Opposition steht. Die Rot-Grüne Regierung hat damals erneuerbare Energien in den Fokus gerückt: Biogas, Fotovoltaik etc. „Das hat vielen landwirtschaftlichen Betrieben in der Preiskrise das Überleben gesichert“, schloss Neubauer.