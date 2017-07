Minimaler Schnitt ins Linden-Grün

Torgau. Den offiziellen Baustart für die drei Millionen „schwere“ Sanierung des innerstädtischen Abwassernetzes im Bereich Puschkinstraße/Friedrichsplatz (TZ berichtete) vollzog gestern Dirk Böhme von den Stadtwerken mit der Kettensäge: In luftiger Höhe von etwa acht Metern kürzte er weit über die Straße ragende Astteile von insgesamt drei Linden.

„Wir haben lange beraten. Es ist schade, die Bäume sind etwa 100 Jahre alt, aber anders geht es nicht“, bekräftigt Marina Pohle. Als zuständige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung war sie gemeinsam mit Dietmar Bürger vom Tiefbauamt vor Ort, um genaue Absprachen mit allen am Bau Beteiligten zu treffen.

Die wichtigste Entscheidung der ersten Stunde war eben jene, die drei unmittelbar im Baubereich stehenden Bäume zunächst nur minimal zu stutzen: „Diese Maßnahme ist jedoch nötig, damit der 18 Meter hohe Kran Bewegungsfreiheit hat. Wir hoffen sehr, dass das reicht“, bekundet Jens Kilian, Geschäftsführer der Finsterwalder Bau-Union GmbH als bauausführender Betrieb. Auch Benjamin Köhler vom Ingenieurbüro Fichtner sieht in diesem Versuch eine Möglichkeit, einen drastischen Schnitt ins Linden-Grün zu vermeiden.

Wenn die kompletten Seitenäste einseitig stark eingekürzt werden müssten, bestünde Gefahr, dass der Baum seine Stabilität verliert, votieren die Fachleute. Dann könne es zu weiteren Astabbrüchen kommen, die schlimmstenfalls den Baum zum Einsturz bringen.

Gebohrt wird an dieser Stelle bis zu einer Tiefe von 4,80 Metern. Deshalb werden die Bäume auch am Stamm und im Bodenbereich gut geschützt: „Einerseits, damit die Rinde während des Baubetriebes nicht verletzt wird, andererseits, damit es durch eventuell aufgestellte Container oder Baumaschinen zu keiner Erdverdichtung im Wurzelbereich kommt: „Das wäre, als wenn einem jemand permanent auf dem Fuß steht. Sowas würde erheblich Schmerzen bereiten, die nicht folgenlos bleiben“, veranschaulicht Marina Pohle bildhaft.

Während der Baumschnitt vonstatten geht, nehmen die Mitarbeiter des Baustellen-Absperr-Services (B.A.S.) weitere Markierungen und Absperrungen vor.

„Das bleibt alles so, bis wir diese Großbaustelle fertiggestellt haben, also bis zum April 2018“, bekräftigt Peter Landshöft, Leiter Bereich Abwasser des ZV Torgau-Westelbien als Auftraggeber. Unweit davon überblickt Werner Schmidt von seinem Fahrrad aus den Baustellenbereich: und kommentiert: „Ich will mir aus der Nähe ansehen, wie man künftig mit dem Auto unterwegs sein kann. Dass hier gebaut werden muss, ist klar. Hauptsache, es geht zügig voran.“