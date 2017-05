Ministerin spricht von neuem Juwel

Für die zentrale Eröffnungsveranstaltung im Freistaat Sachsen aus Anlass des gestrigen 40. Internationalen Museumstages hätte wohl kein passenderer Ort gefunden werden können. Die Schlosskapelle von Hartefels, einst von Luther als erster protestantischer Kirchenbau geweiht, bot den perfekten Rahmen für Rückschau und Ausblick.

So konnte Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth auch eine hochkarätige Gästeschar begrüßen, darunter Sachsens Kunstministerin Dr. Eva-Maria Stange. Romina Barth nutzte die Gelegenheit, um sich bei allen zu bedanken, die die Sanierung des Priesterhauses und dessen Umgestaltung zum Museum befördert und ermöglicht hatten. Staatsministerin Stange erinnerte in ihrer Rede daran, dass vor zehn Jahren die damalige Torgauer OBM, Andrea Staude, den Anstoß dazu gegen hatte, Torgau unbedingt in das Förderprogramm zum Reformationsjubiläum aufzunehmen. Ministerin Stange betonte weiter, dass gerade ein Ort wie Torgau mit seiner vielfältigen Museen und Gedenkstättenlandschaft zeige, welche Rolle Museumsarbeit im kulturellen und gesellschaftlichen Leben spielt. Das Motto des diesjährigen Museumstages „Spurensuche. Mut zur Verantwortung“ werde in Torgau gelebt.

Der ehemalige Nordsächsische Landrat, Michael Czupalla, stellte die Rolle der Sparkassenstiftung Torgau-Oschatz bei der Förderung von Museen in der Region heraus. Dr. Jürgen Herzog zeigte als Vorsitzender des Torgauer Geschichtsvereins noch einmal den Weg des Priesterhauses vom erschreckenden Zustand im Jahr 2001 bis zum heutigen Museum auf. Torgaus Kirchenmusikdirektor Ekkehard Saretz, damit 25 Nachfolger von Johann Walter, würdigte dessen Schaffen als Urkantor der evangelischen Kirchenmusik, das nun auch für ein breitest Publikum im Priesterhaus nacherlebbar wird.