Ministerium rechtfertigt Hafenausbau

Torgau. Die Grünen haben scharfe Kritik am Hafenausbau in Torgau geäußert. Sogar von massiver Steuergeldverschwendung war die Rede (TZ-Ausgabe vom 19. August). Nun hat das Sächsische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit auf Drängen der TZ reagiert und sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. „Selbst auf eine Kosten-Nutzen-Analyse wurde nicht verzichtet“, betont Presse-Referentin Kathleen Brühl und widerspricht damit den Aussagen des Landtagsabgeordneten Wolfram Günther (Grüne). Die Entscheidung zur grundhaften Instandsetzung des Hafens sei 2012 gefallen. Grundlage war eine Konzeption, von der Geschäftsleitung des Hafenbetreibers erstellt, die sich mit der Entwicklung des Hafens befasste und möglicher Ansiedlungen sowie der Bewertung der Szenarien „Stilllegung“ und „Investition“.



Aus dem Konzept ging hervor, dass die Stilllegung des Hafens gegenüber der Instandsetzung eine deutliche Ergebnisverschlechterung für die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) sowie eine Reduzierung des Befrachtungspotentials für Binnenschiffe im Bereich der Oberelbe bedeuten würde, so Brühl. Die Kostenerhöhung auf mittlerweile 16 Millionen Euro sei für die SBO als Vorhabensträger aber ebenso unvorhersehbar wie unabweisbar gewesen. „Damit die SBO den funktionsfähigen Hafen nutzen und im Hafenverbund von Synergieeffekten profitieren kann, muss die Baumaßnahme zu Ende geführt werden“, erklärt sie. Nur wenn der Hafen fertig wird, kommen bisherige Investitionen dem Wirtschaftsstandort Torgau auch tatsächlich zu Gute und es werden Anreize für die Ansiedlung von Unternehmen in der Region gesetzt.

Im Falle der Schließung würden erhebliche Kosten zur Herstellung der Verkehrssicherheit anfallen; es wären die bereits verbauten Mittel verloren und die EFRE-Fördermittel wegen fehlender Zweckerreichung wären zu erstatten“, stellt Kathleen Brühl das Problem dar.



Zur Kritik der Grünen, dass der Schiffsverkehr auf der Elbe aufgrund der ständigen Niedrigwasserphasen praktisch keine Rolle mehr spielt, erklärt das Ministerium: Der Wasserweg ist ein besonders umweltfreundlicher und wirtschaftlicher Transportweg. Eine ganzjährige Schiffbarkeit würde unbestritten diesen Effekt verstärken. Aber auch unter schwierigeren Randbedingungen bleibe die Elbe wirtschaftlich schiffbar. Wegweisend für die nächsten 20 bis 30 Jahre sei das Gesamtkonzept Elbe, welches der Bund als strategisches Konzept für die Entwicklung der deutschen Binnenelbe und ihrer Auen im Januar 2017 verabschiedet hat.



Für großes Unverständnis in Torgau sorgte die Tatsache, dass Fundamente auf 250 Meter Länge wieder abgerissen wurden, obwohl sie sich gar nicht so tief in der Erde befanden. Dazu das Ministerium: „Der Rückbau des bereits hergestellten Kranbalkens, der nicht im Kontakt mit dem Grundwasser stand, ergab sich dennoch aus den unerwartet festgestellten Grundwassereigenschaften. Infolge der erst nach der Balkenerrichtung festgestellten Verschlechterung der Grundwasserbeschaffenheit (Betonaggressivität) musste die zunächst geplante, tief bis ins Grundwasser reichende Lage der einzubohrenden Schräganker zur Sicherung der Kaimauer aufgegeben werden. Verlegt werden nun oberhalb der Grundwasserlinie liegende Horizontalanker, für die eine Tragfähigkeitsabnahme infolge eines Betonangriffs dauerhaft nicht zu befürchten ist. Allerdings befand sich der Kranbalken bereits in Höhe der neu zu planenden und einzubringenden Horizontalanker.“ Kathleen Brühl: „Ein konkret angestellter Kostenvergleich ergab, dass der vollständige Rück- und Neubau des Balkens die wirtschaftlichere Lösung darstellt gegenüber einer zeitaufwendigen und kostenintensiven Durchörterung des Kranbalkens für die zahlreichen einzelnen Ankerquerungen.“ Woher das betonaggressive Grundwasser kommt, wird nicht geprüft. „Für eine komplexe und damit zeit- sowie kostenaufwendige hydrogeologische Ursachenforschung sieht der Vorhabensträger keine gerechtfertigte Veranlassung“, heißt es aus Dresden.



Anlieger müssten sich aber keine Sorgen machen: „Für bestehende Gebäude und Nutzungen geht von der festgestellten Betonaggressivität des Grundwassers nur dann eine Gefährdung aus, wenn Bauwerksteile dauerhaft von betonaggressivem Grundwasser umgeben sind bzw. von diesem beeinflusst werden.“ Dies sei nicht der Fall.



Die Arbeiten zur Erneuerung des Hafens Torgau sollen im Frühjahr 2018 abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten sind im Zeitplan. Abschließend betonte das Ministerium: „Die umfangreichen Investitionen in die zum Teil 100 Jahre alten, baufällig gewordenen Hafenanlagen sind eine große Herausforderung, die privatwirtschaftlich nicht zu meistern ist. Der Schiffsgüterumschlag im Hafen Torgau (schwankend zwischen 90 000 und 180 000 Tonnen im Jahr) lag vor der bausubstanzbedingten Betriebseinschränkung regelmäßig bei über 50 Prozent der in Torgau insgesamt umgeschlagenen Güter. Nach Angaben der SBO GmbH hat die Region Torgau insbesondere für Umschlagsprodukte aus den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Steine/Erden, Container, Papier sowie Sonderschütt- und Stückgüter großes Potenzial.“ Und: Der Freistaat Sachsen habe sich zur Zukunft der sächsischen Häfen bekannt. Dabei wurde bestimmt, dass die Häfen in Riesa, Dresden und Torgau – insbesondere wegen ihrer Funktion als Schnittstelle zwischen der Binnenschifffahrt und den Verkehrsträgern Straße und Schiene – in ihrem Bestand zu sichern und bedarfsgerecht weiter zu entwickeln sind.



Nichtsdestotrotz ist der sächsische Landesrechnungshof bereits aufmerksam geworden. „Die Ausgaben des Freistaates für die Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH sind ein Thema, das wir sehr ernst nehmen und intensiv beobachten. Bereits im Jahr 2015 haben wir die Betätigung des Freistaates Sachsen bei der Sächsischen Binnenhäfen Olberelbe GmbH (SBO) für die Geschäftsjahre 2009 und fortfolgende geprüft“, bestätigt Sprecherin Lydia-Marie Popp auf TZ-Anfrage. „Die Häfen der SBO (darunter auch der Hafen in Torgau) und die Tochterunternehmen wurden einer kritischen Betrachtung hinsichtlich der Nutzung der Verkehrsträger und der Investitionsmaßnahmen unterzogen. Wir haben damals darauf hingewiesen, dass aus unserer Sicht die Anzahl der vorgehaltenen Häfen an der Oberelbe durch den Freistaat Sachsen kritisch zu hinterfragen sei. Auch haben wir die Rentabilität der Investitionen in Frage gestellt. Die häufigen Niedrigwasserstände, der begrenzt zur Verfügung stehende Schiffsraum und der Rückgang der tatsächlichen Transportleistungen auf der Elbe bedingen diese Auffassung. Eine Fokussierung auf ein bzw. zwei Häfen scheint uns vor diesem Hintergrund sinnvoll“, so Popp.