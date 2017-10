Ministerpräsident verkündet Rücktritt

Als Grund seines Rücktritts gab Tillich laut bild.de das Debakel bei der Bundestagswahl an. In dieser wurde die CDU nicht zur stärksten Kraft gewählt, sondern lag mit 26,9 Prozent hinter der AfD (27 Prozent). Wie Tillich um Punkt 16.04 Uhr in der Staatskanzlei in Dresden öffentlich verkündete, wird er ab dem 9. Dezember nicht mehr als Ministerpräsident Sachsens fungieren. Am gleichen Tag möchte er im Rahmen des CDU-Parteitags auch den CDU-Landesvorsitz niederlegen und den CDU-Fraktionsvorsitzenden Michael Kretschmer als Nachfolger empfehlen.