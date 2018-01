Mission Wiederbelebung gestartet

TORGAU. Montagabend, im kleinen Büro in der Schlossstraße 21 brennt Licht. „Vielleicht war das in letzter Zeit viel zu selten so“, gesteht Bettina Klein selbstkritisch ein. Klein ist seit April 2017 neue Vorsitzende des Torgauer SPD-Ortsvereins. Gestartet war sie mit dem Ziel, die Partei in der Elbestadt wieder auf Kurs zu bringen. Zunächst stand aber Wahlkampf für den sozialdemokratischen Bundestagskandidaten Rüdiger Kleinke auf dem Programm. Doch auch nach der Wahl ist es für die Sozialdemokratie nicht ruhiger geworden.

Dank der Bundespolitik. GroKo oder NoGroKo, das ist hier mal wieder die Frage. Auch Bettina Klein tendiert zu letzterem. „Wie auch zu großen Teilen der Ortsverein.“ Und die Nordsachsen-SPD. Und gefühlt die gesamte Basis der Sozis. „Das Vorgehen des Parteivorstandes wird von vielen kritisiert“, stimmt sie ein. „Aber die Bundespolitik hat so gut wie nichts mit unserer lokalen Arbeit zu tun.“

Nur, dass die Finanzen von oben nach unten durchgereicht werden. Und deswegen kommt in Torgau nicht viel an. Mit Volkmar Winkler sitzt nur noch ein SPD-Vertreter aus Nordsachsen im Land- beziehungsweise Bundestag. Gemeinsam mit ihm und der Kreis-SPD teilen sich die Torgauer das Büro. „Wir bessern gerade noch ein bisschen bei der Ausstattung nach“, verrät Klein. Ein weiterer Arbeitsplatz soll beispielsweise noch rein. Denn auch die Stadtratsfraktion um deren Vorsitzenden Dr. Frank Henjes wird ihre internen Aktivitäten in das Büro verlagern.



Und, ganz wichtig: Ein Schild soll an die Fassade. Und das weite Feld Social Media will man endlich angehen, im gleichen Zug auch mal wieder etwas für die Internetseite tun. Stichwort: Außenwirkung. „Da müssen wir auf jeden Fall besser werden. Wir werden nicht wirklich wahrgenommen.“ Was aber natürlich nicht nur am mangelndem Schild oder fehlenden Aktivitäten im Netz liegt. Mal abgesehen von den Stadträten in den Sitzungen war von den Genossen in Torgau nicht viel zusehen. „Wir wollen aktiver werden“, sagt Klein. Und Frank Henjes ergänzt: „Wir wollen künftig wieder eine Bürgersprechstunde einführen, bei denen sich die Torgauer mit ihren Problemen an uns wenden können.“ Ab Februar jeden zweiten Montag ist der Plan, lokale Ansätze sollen dabei im Vordergrund stehen.

Die sollen auch im Fokus stehen, wenn die SPD ihre Stammtische wiederbeleben will. Alle sechs bis acht Wochen wollen sich die Sozialdemokraten zusammensetzen in Runden, die thematisch hinterlegt und natürlich offen für alle sind. Wo und wann steht allerdings noch nicht fest.

Auch Unternehmensbesuche sollen wieder durchgeführt werden. „Vielleicht gibt es ja doch ein paar Dinge, die wir in dieser Hinsicht auch auf lokalpolitischer Ebene lösen können“, vermutet Henjes. Aber ganz davon abgesehen, sollen diese Besuche sowie alle anderen Aktivitäten auch noch etwas ganz anderes bewirken. „Wir müssen uns weiter vernetzen, viel enger miteinander kooperieren“, sagt Bettina Klein. Das gelte für Unternehmen wie auch Vereine. Und natürlich auch die Parteien. „Im Lokalen müssen die Fraktionen wieder enger zusammenrücken, wie es einmal war“, pflichtet Henjes bei. „Leider ist das aber nicht mehr so.“ Man habe eigentlich viele gemeinsame Ziele, müsse die Kräfte bündeln, um so mehr Gehör zu finden. „Es gibt viele gute Initativen in Torgau“, sagt auch die Ortsvereinsvorsitzende. „Aber die meisten davon sind alles Einzelkämpfer.“



Einzelkämpfer – das sind die Genossen noch nicht ganz. 27 Mitglieder hat der Ortsverein aktuell. „Zu unseren Glanzzeiten waren es auch mal fast doppelt so viele“, erinnert sich Henjes an die Jahre gleich nach der Wende zurück. „Allerdings hat der Enthusiasmus deutlich nachgelassen.“ Was die beiden SPDler aber nicht als Kritik an den Menschen verstanden haben wollen. „Das ist kein Vorwurf an die Leute“, sagt Klein. „Das Leben muss heute ganz anders organisiert werden als noch vor 20 Jahren. Viele pendeln, sind anderweitig engagiert. Es fehlt einfach die Zeit.“ Das erfährt das Duo schließlich auch am eigenen Leib. Neben der Neumitgliedergewinnung heißt es deshalb auch, die bereits vorhandenen Kräfte gut zu behandeln und einzubinden.

„Es ist ja auch nicht so, dass wir keinen Nachwuchs hätten. Wir haben schon ein paar junge Leute.“ Problem nur: Die bleiben nicht, sondern gehen zum Studium und sind dann weg. „Uns fehlt das Mittelalter“, so Klein. Und damit die Leute, die sowohl einflussreich und finanziell stark genug wären, um etwas zu bewegen. Doch daran soll jetzt gearbeitet werden. Denn im nächsten Jahr sind bereits wieder Kommunalwahlen. Weil davon ausgegangen werden muss, dass dann auch die AfD in die Gremien drängt, wird die Luft dünn. Schon jetzt ist der Einfluss der SPD im Stadtrat nicht mehr so groß, wie sich die Genossen das wünschen würden. Vier Sitze halten die Sozialdemokraten noch im Stadtrat. Die reichen schon jetzt kaum noch, um irgendetwas zu bewegen. Noch weniger, und es droht die Bedeutungslosigkeit. Ähnlich wie auf der großen Bühne.

Dieses Schicksal wollen Bettina Klein und Frank Henjes aber mit allen Mitteln verhindern. „Der Wille ist auf jeden Fall da“, sagt Klein. „Es ist im Prinzip wie in einem Schwungrad. Ist der Anfang gemacht, dann läuft es. Wir müssen uns nur wieder auf die Sache konzentrieren.“ Das nun öfters wieder Licht im Büro in der Schlossstraße 21 brennt, könnte ein gutes Zeichen sein.

Mitglieder aus dem SPD-Ortsverein Torgau stehen am 5. und 19. Februar sowie am 5. und 19. März jeweils montags ab 16 Uhr in der Schloßstraße 21 bereit, um mit Ihnen lokalpolitische Probleme zu besprechen.