Mit "Charlottchen" zum Zwiebelmarkt

Ob Heldrunger Zwiebelzöpfe, Produkte von Direktvermarktern aus der Region oder beispielsweise auch Geschenkartikel oder Whisky-Angebote – die Auswahl auf dem herbstlich dekorierten Markt ist groß. Recht groß ist auch das Maskottchen des Zwiebelmarkts, das als „Charlottchen“ durch die Mall schlendert. Im vergangenen Jahr wurde genau dieser Name aus 240 Vorschlägen ausgewählt.

„Charlottchen“ war gestern vor allem bei den kleinsten Besuchern gefragt. Für die gab es zum ersten Mal eine Bastel-Ecke, in der mit übergroßen LEGO-Steinen der Kreativität Raum gegeben wird. Natürlich schaut „Charlottchen“ bis Samstag auch immer wieder am Kürbisschnitzstand vorbei. Und selbst beim heute und morgen durchgeführten Wettbewerb „Wer schält die längste Kartoffelschale?“ ist es mit von der Partie.

Apropos Wettbewerb: Ein bis oben hin mit Zwiebeln gefülltes Aquarium steht für Freunde des Schätzens bereit. Wie viele Kilogramm des Gemüses mag der Kasten wohl beherbergen? Bei beiden Wettbewerben gibt es Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Mit denen wird man allerdings im Modegeschäft Pötzsch dann nicht mehr shoppen können. Petra Pötzsch schließt ihren Laden zum Ende des Monats. Seit dem 4. September läuft der Räumungsverkauf.

23 Jahre war Petra Pötzsch mit ihrem Modegeschäft im PEP ansässig.

Petra Pötzsch war die allererste Mieterin, die 1993 ihren Mietvertrag für den 1994 eröffneten Einkaufspark unterschrieb. Ein Schild an der Straße hatte sie damals auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, hier ein Geschäft zu betreiben. In den mittlerweile 23 Jahren habe sie Höhen und Tiefen erlebt, sagte sie gestern mit spürbarem Wehmut. Nun wolle die Frau aus dem anhaltischen Plossig ihren Ruhestand genießen. Für die gelernte Finanzökonomin sei es alles in allem eine sehr schöne Zeit im PEP gewesen, die es ohne ihr Verkaufs-Team so nicht gegeben hätte. Auch ihr Mann Wilfried habe ihr stets und ständig den Rücken freigehalten. Nachfolger wird übrigens die Modekette „mister*lady“, die am 2. November ihr Geschäft eröffnen will.

Was den Umbau des PEP betrifft herrscht mittlerweile auf 4500 Quadratmetern Baufreiheit. Von den ehemaligen Hammer-Räumlichkeiten bis hin zum Möbelland sind sämtliche Zwischenwände gefallen. Im Oktober werden hier die Trockenbauer für den neuen Zuschnitt der Geschäftswelt sorgen.