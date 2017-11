Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 9.10 Uhr erwischten Polizeibeamte einen 57 Jahre alten Mann, der alkoholisiert hinterm Steuer saß. Der Test ergab am frühen Morgen 1,62 Promille.

Dommitzsch. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 9.10 Uhr erwischten Polizeibeamte einen 57 Jahre alten Mann, der alkoholisiert hinterm Steuer saß. Der Test ergab am frühen Morgen 1,62 Promille. Die Fahrt war daraufhinumgehend beendet. Das Fahrzeug wurde am Straßenrand abgestellt, Schlüssel und Fahrerlaubnis eingezogen. Die Beamten fuhren mit dem Mann in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.