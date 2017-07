Mit 14 Fans in Österreich

Taura/Villach. In den kommenden Tagen wird im österreichischen Villach die Feuerwehr-Olympiade ausgetragen, mit dabei Christian Lehmann von der Tauraer Feuerwehr. Warum er jedoch nicht für die Tauraer Kameraden antritt, erfuhr die TZ im Gespräch:



TZ: Seit Sonntag sind Sie nun bereits in Villach, was ist bisher alles passiert?

C. Lehmann: Noch nicht allzu viel. Gestern und heute haben wir noch zwei Trainingstage in den Disziplinen Löschangriff und 100 Meter Hindernisbahn (Solo und Staffel, Anm. d. Redaktion). In diesen wird dann am Mittwoch und Donnerstag angetreten. Freitag wird dann noch das Hakenleitersteigen trainiert, hier findet dann der Wettkampf am Samstag statt.



Die Tauraer Feuerwehr hat sich nicht für die Olympiade qualifiziert. Für welches Team treten Sie denn dann an?

Ich bin für das Team Märkisch Oderland mit dabei, mein Tauraer Kamerad Sebastian Thäle für das Team Lausitz, seiner Heimat. Nichtsdestotrotz sind 14 Fans aus Taura mit von der Partie.



Warum starten Sie im Team Märkisch Oberland?

Das Team hat mich eben angefragt, da man sich als Feuerwehrkameraden eben kennt und so bin ich dort nun jetzt dabei. Taura hat sich ja leider nicht qualifiziert.