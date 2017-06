Mit 25 schon Marktführer

Süptitz. Das Schreiben von Briefen rückt angesichts diverser elektronischer Messenger-Dienste mehr und mehr in den Hintergrund. Und wenn weniger Briefe im Umlauf sind, haben Produzenten von Briefumschlägen ein Problem. Zum 25-jährigen Betriebsjubiläum von Torgau Kuvert in Süptitz vor wenigen Tagen war von Problemen jedoch nichts zu spüren. Im Gegenteil. Der Optimismus in dem 100 Mitarbeiter zählenden Unternehmen, das zum Verbund „mayer-network“ zählt, ist ungebrochen. Zwei Tage lang wurde mit vielen Gästen in Süptitz und anschließend auch in Zwethau gefeiert. Dabei war man sich der eigenen Stärke sowie der Stärke des Firmenverbunds bewusst. Zu der Gästeschar gehörten natürlich auch Vertreter aus dem Polit- und Vereinsleben der Gemeinde Dreiheide sowie der Großen Kreisstadt Torgau. Für die musikalische Umrahmung in Wenzels Hof sorgten Hans-Joachim und Cordula Baß. Dass es ausgerechnet das „AccordB“-Duett war, hatte einen einfachen Hintergrund: Cordula Baß ist Versandleiterin bei Torgau Kuvert.



Mit seinen etwa 2000 Produkten ist Torgau Kuvert im „mayer-network“ eine der größten Produktionsstätten. Mit den hier hergestellten Consumer-Packs – das sind Umschläge, die speziell auf die Anforderunen von Großkunden wie Warenhäuser oder Büroausstatter abgestimmt werden – genießen die Süptitzer in der Firmengruppe gar ein Alleinstellungsmerkmal. Dafür, dass am Standort alles reibungslos über die Bühne geht, sorgen die beiden Prokuristinnen Silke Gosdschick und Beate Schneider. Beiden war während der großen Geburtstagsrunde der Stolz anzumerken, dass die Süptitzer trotz eines schrumpfenden Markts für Umschläge auch in den kommenden Jahren vor einer guten Auftragslage stehen werden. Nun ließen sie sogar durchblicken, dass künftig am Standort noch einiges passieren werde. Klingt stark nach weiteren Investitionen, doch über Details wolle man derzeit noch nicht sprechen.

Nur so viel: In den kommenden drei Jahren sollen die Weichen für die künftige Entwicklung in Süptitz gestellt werden. Das ist nicht nur für die „alten Hasen“ im Betrieb ein Ausrufezeichen. Auch die hier beschäftigten Azubis haben gute Berufsperspektiven. Derzeit verfügt Torgau Kuvert über drei Auszubildende. Dabei handelt es sich um zwei angehende Maschinen- und Anlagenführer sowie eine angehende Packmitteltechnologin. Zum 1. August kommen ein weiterer Maschinen- und Anlagenführerazubi sowie eine künftige Kauffrau für Büromanagement hinzu.

Stichwort Azubis: Die konnten zum Geburtstag allen Gästen zeigen, was sie bislang in ihrem Ausbildungsbetrieb vermittelt bekamen. In eigener Regie wurden hierzu auf einer speziellen Maschine Briefumschläge in rasender Geschwindigkeit hergestellt. Versehen waren diese in Anlehnung ans Firmenjubiläum natürlich mit einer dicken 25. Clou der Umschläge war ein neuentwickelter, sicherer Verschluss, den niemand mehr befeuchten muss.



Um einen Durchschnittsumschlag herzustellen, vergehen – angefangen bei der Materialrolle bis hin zum fertigen Produkt – nur etwa 10 Sekunden. Täglich werden so in Süptitz bis zu 10 Millionen Umschläge produziert. Silke Gosdschick sieht trotz der vollautomatischen Produktion auch hier noch Luft nach oben. Über die Lebensspanne eines Umschlags – der ja nach dem Versand zumeist im Papierkorb endet – gibt es nur Vermutungen. Beate Schneider schätzt, dass ein Umschlag maximal vier Wochen am Leben ist.