Mit 52 Jahren noch immer vorne mit dabei

Belgern-Schildau. Auf ihren Unimog lassen die Kobershainer Feuerwehrleute nichts kommen. Schier unverwüstlich bietet er Platz für immerhin drei Personen. Bequemlichkeit ist dabei kein Attribut, mit dem das Fahrzeug überzeugt. Wollte es wohl auch nie. Es hat andere Trümpfe: Geländegängigkeit und Zuverlässigkeit. Um kleinere Reparaturen kümmern sich die Kameraden auch schon mal selbst. Alles gut, oder? Wenn, ja wenn da nicht das Alter wäre: Baujahr 1965 prangt auf dem Typenschild...

Gute 52 Dienstjahre hat das Fahrzeug nun schon auf dem Buckel – mehr als Wehrleiter Udo Neumann, der erst seit 38 Jahren in Kobershain seinen Dienst verrichtet. Anfangs im Fuhrpark der Bundeswehr, wechselte der Unimog zuerst nach Melpitz. Seit dem 5. Juni 2008 gehört er schließlich den Kobershainern.

Der Rote Stern ist mit Abstand das älteste Einsatzfahrzeug aller Belgern-Schildauer Ortswehren. Das wurde unlängst im Stadtrat während der Präsentation des Brandschutzbedarfsplans deutlich. Seine Wellblechgarage teilt er sich übrigens mit einem weiteren Einsatzfahrzeug – auch keinem, das gerade erst ausgeliefert worden ist. Denn auf der Geburtsurkunde des VW ist das Jahr 1992 vermerkt.

Insgesamt 11 von 22 Einsatzfahrzeugen in Belgern-Schildau sind älter als 20 Jahre. Brandschutzexperte Christopher Martin, der dem Stadtrat eine Menge Zahlen präsentierte, spricht von einer problematischen Lage. Denn Kommunen sollten über Ersatzbeschaffungen bereits nach etwa 25 Jahren nachdenken.

Diese Marke hat der Kobershainer Unimog längst genommen. Nicht dem Alter, dafür der einfachen Garage geschuldet ist eine weitere Eigenheit des Fahrzeugs: Bei Minusgraden muss dessen 800 Liter fassender Wassertank leer bleiben. Mal eben löschen is‘ dann eben nicht. Doch halb so schlimm, der große Bruder in Schildau ist nicht weit weg. Allerdings hat auch der so seine Problemchen. Wie eigentlich alle Mitglieder der kommunalen Feuerwehrfamilie der Doppelstadt. Die einen mehr, die anderen weniger. Allen gemein ist – trotz relativ guter Personaldecke (Zit. Christopher Martin) – die problematische Einsatzbereitschaft in der Woche, weil viele Einsatzkräfte außerhalb arbeiten.

Freilich, an der Zahl der Einsatzkräfte kann auch ein noch so klug ausgetüftelter Brandschutzbedarfsplan nichts ändern. Doch nach Ansicht von Stadtrat Ingolf Gläser (FDP) sei es jetzt erst einmal wichtig, überhaupt etwas in der Hand zu haben, nachdem man jahrelang darum gebettelt habe.

Beschlossen werden soll der Plan, der im Grunde genommen regelt, wie viel Feuerwehr sich die Stadt leisten will beziehungsweise muss, nach Angabe von Bürgermeisterin Eike Petzold noch im ersten Quartal dieses Jahres. Selbst Stadtwehrleiter und Freunde-der-Feuerwehr-Stadtrat Jochen Werner zeigte sich erleichtert darüber, von außenstehenden Brandschutzexperten nun einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, um daran arbeiten zu können, geforderten Gesetzmäßigkeiten Rechnung zu tragen. Damit umgehe man auch jene Hürde, dass hier und da der Eindruck erweckt werde, die Feuerwehr würde sich selbst mitunter zu viel wünschen. Ganz so froh blickte der Probsthainer Matthias Griem (Freie Wähler) indes nicht drein. „Der Brandschutzbedarfsplan ist ein Wunschbuch“, sagte er. „Was nützt uns die schönste Feuerwehr, wenn wir keine Leute haben?“

Die ältesten Feuerwehrfahrzeuge Belgern-Schildaus:

1. 52 Jahre, Unimog, Kobershain

2. 44 Jahre, Robur, Belgern

3. 39 Jahre, Robur, Staritz

Investitionsbedarf für die

Gerätehäuser in:

• Belgern: dringend

• Kobershain: dringend; allerdings

Anzahl der Einsatzkräfte zu niedrig für Investitionen

• Lausa: mittelfristig

• Liebersee und Staritz: dringend; auf Grund der Nähe ist die Zusammenlegung der Standorte zu prüfen

• Mahitzschen: keiner

• Neußen: dringend

• Probsthain: dringend

• Schildau: keiner

• Sitzenroda: mittelfristig

• Taura: vorerst keiner

(Quelle: SIKONA)