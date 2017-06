Mit Big Band und einem Musical-Star

Melpitz. Absolut nicht mehr aus dem kulturellen Leben der Region wegzudenken ist die Melpitzer Musikscheune. Was Prof. Elvira Dreßen und ihr Team hier alljährlich auf die Beine stellen, verdient große Hochachtung. Am Freitag Abend feierten die Mitglieder des gleichnamigen Vereins gemeinsam mit Gästen und Künstlerkollegen das Jubiläum auf eine ganz besondere Art. Zum ersten Mal nämlich gastierte eine Big Band in der Musikscheune.



Bevor die mit viel Schwung und guter Laune begeisterte, unternahm Prof. Elvira Dreßen einen ganz persönlichen Rückblick in die Geschichte der Scheune. Dabei war die Rede von familiären Überlegungen, kam das erste spontane Konzert zur Sprache, und auch die Erinnerungen an die Vereinsgründung wurden wach. „Von Beginn an zeigten sich die Melpitzer begeistert von der Idee und unterstützten sie“, so Elvira Dreßen.



Heute bietet der Verein Musikscheune Melpitz jährlich zwischen 12 und 20 Veranstaltungen. Und immer wieder erhalten auch Nachwuchstalente hier eine Chance. All dies ist aber nur möglich durch eine breite Unterstützung und Förderung. So richtete sie ihren Dank an das Landratsamt, das den Weg zur Kulturraumförderung aktiv begleitete, an die Stadtverwaltung Torgau für die Beiträge als Sitzgemeinde sowie an alle Spender und Förderer.



Begrüßt werden konnten zur Jubiläumsfeier der CDU-Bundestagsabgeordnete, Marian Wendt, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Sächsischen Landtag, Frank Kupfer, sowie die Leiterin des Bereiches Wirtschaftsförderung beim Landratsamt Nordsachsen, Uta Schladitz. Torgaus OBM Romina Barth konnte aus gesundheitlichen Gründen der Einladung nicht folgen. Den musikalischen Auftakt des Abends bildete ein Duett von Annika Paulick und Henriette Reinhold, die von Prof. Heiko Reinsch am Klavier begleitet wurden.



Dann zündete Musical-Star Conny Drese mit zwei weiteren Sängernnen ein wahres Feuerwerk mit weltbekannten Melodien. Seit März 2008 liegt ihr Arbeitsschwerpunkt in Dresden. Mit der Gründung der Musical-Werkstatt Oh-TÖNE bietet Cornelia Drese aktuell gemeinsam mit einem jungen, engagierten Team von Dozenten ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm für den Bereich Musical in Dresden an. Für Begeisterung sorgte auch die Big Band „Synkopen-Muffel“aus Torgau, die nicht nur die Musical-Melodien mit Schwung intonierte, sondern ein tolles Programm bot.